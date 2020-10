Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Affrontements à Rome

Environ 200 de manifestants masqués appartenant au groupe néo-fasciste Forza Nuova protestant contre le couvre-feu ont affronté les forces antiémeute dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre de Rome, alors que l'Italie s'apprête à durcir ses mesures anti-coronavirus.

- Réunion extraordinaire du gouvernement espagnol

Le gouvernement espagnol va avoir une réunion extraordinaire dimanche matin pour étudier l'éventualité de décréter l’état d’urgence nationale, selon un communiqué officiel diffusé samedi.

- Nouvelles restrictions à Madrid et Bruxelles

De nouvelles restrictions entrent en vigueur samedi à Madrid: tous les rassemblements, publics et privés, de personnes ne vivant pas dans les mêmes foyers seront notamment interdits entre minuit et six heures du matin.

A Bruxelles, les autorités ont décidé d'avancer à 22H00 le couvre-feu imposé en Belgique. Elles ont ordonné la fermeture des magasins à 20H00 et celle des lieux culturels, musées et salles de sport à partir de lundi.

- Plus de 10.000 morts en Allemagne

Le nombre des morts du Covid-19 a dépassé samedi le seuil symbolique de 10.000 en Allemagne, conduisant la chancelière Angela Merkel à réitérer son appel à réduire au maximum les relations sociales pour freiner la contagion.

- Deux Français sur trois soumis au couvre-feu

Deux Français sur trois sont désormais soumis à un couvre-feu nocturne pour tenter d'enrayer la progression exponentielle du Covid-19 et l'Assemblée nationale a adopté samedi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février.

Près de 2.500 malades du Covid-19 étaient hospitalisés en réanimation samedi, 233 nouvelles personnes gravement atteintes ayant été admises dans ces services au cours des dernières 24 heures.

- Plus de 42,26 millions de cas

La pandémie a fait au moins 1,14 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée.

Plus de 42,26 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués. La Colombie a dépassé samedi la barre du million de cas de Covid-19.

Les États-Unis qui ont enregistré samedi un nombre record de cas pour le deuxième jour consécutif sont le pays le plus endeuillé avec 224.751 morts. Viennent ensuite le Brésil avec 156.903 morts, l'Inde (117.956), le Mexique (88.312) et le Royaume-Uni (44.571).

- Le maire de Kiev malade du Covid-19

Le maire de la capitale ukrainienne Kiev, l'ancien champion de boxe dans la catégorie poids lourds Vitali Klitschko, a annoncé samedi qu'il avait à son tour contracté le Covid-19.

- Le président polonais contaminé

Le président polonais Andrzej Duda a été testé positif au coronavirus, mais "va bien", a annoncé le gouvernement, à un moment où la Pologne fait face à une recrudescence de la pandémie.

M. Duda avait participé lundi à un forum d'investissement à Tallin où il avait rencontré le président bulgare Roumen Radev, qui avait ensuite dû s'isoler en raison d'un autre contact avec une personne contaminée dans son pays.

- Quarantaines

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est mis "volontairement" à l'isolement pour cinq jours après que plusieurs hauts responsables de la présidence et du gouvernement ont présenté des symptômes du Covid-19.

Les ministres des Affaires étrangères des trois pays baltes se sont placés en quarantaine après que leur homologue slovène a été testé positif. Ce dernier avait bouclé jeudi une tournée en Lettonie, Estonie et Lituanie où il avait rencontré ses homologues.

La chef de l'opposition au Bélarus Svetlana Tikhanovskaïa, qui vit en exil en Lituanie et y avait également rencontré le ministre slovène, s'est aussi placée à l'isolement.

