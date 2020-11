Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'américain Moderna annonce son vaccin efficace à 94,5%

Après Pfizer/BioNTech la semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé lundi que son vaccin était efficace à 94,5% et qu'elle comptait en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre.

"L'idée d'avoir un vaccin efficace à 94,5% est incroyablement impressionnante", a réagi dans une déclaration à l'AFP, l'immunologue Anthony Fauci, figure très respectée aux Etats-Unis.

- Mise en garde de Biden

Le président élu américain Joe Biden a mis en garde lundi contre un risque de morts supplémentaires du Covid-19 si Donald Trump et son gouvernement refusent de se coordonner avec l'équipe démocrate appelée à assurer la transition à la Maison Blanche.

- Vaccin gratuit en Belgique

Le gouvernement belge a annoncé lundi son intention de traiter au moins de 70% de la population du pays, soit 8 millions de personnes, avec les futurs vaccins contre la Covid-19, et de garantir leur gratuité "pour chaque citoyen".

- Les restrictions efficaces contre le Covid-19, affirme Merkel

Les restrictions mises en place en Allemagne ont permis de contenir l'envolée des nouvelles infections au Covid-19, a déclaré lundi Angela Merkel, appelant toutefois les Allemands à réduire encore davantage les contacts "à un minimum".

- Italie: sceptique sur les masques, un responsable démissionne

Giuseppe Zuccatelli, le "ministre" régional de la Santé de la Calabre (sud de l'Italie), qui niait l'utilité des masques dans la lutte contre le Covid-19, a démissionné lundi, quelques jours après que son prédécesseur eut été chassé pour incompétence.

"J'ai fait une gaffe et il est juste que j'en paye le prix", a réagi M. Zuccatelli, dont les déclarations sur l'inutilité des masques face à la pandémie lors d'une interview datant d'il y a quelques mois lui ont été fatales.

- Plus de 1,3 million de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.319.561 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 247.116 décès, devant le Brésil (166.014), l'Inde (130.070), le Mexique (98.542) et le Royaume-Uni (51.934).

- La Suède limite les rassemblements

La Suède, qui mène une stratégie moins stricte qu'ailleurs en Europe, va limiter pour la première fois les rassemblements publics à huit personnes maximum.

- L'épidémie semble régresser en France

L'épidémie de Covid-19 semble régresser en France où les courbes des nouvelles entrées à l'hôpital se stabilisent, mais "il est trop tôt pour crier victoire", a prévenu lundi le gouvernement.

- Retour des restrictions aux Etats-Unis

De New York à Seattle en passant par Chicago, Etats et métropoles ont réintroduit des restrictions ces derniers jours pour tenter d'enrayer l'embrasement du coronavirus aux Etats-Unis: le nombre de cas recensés dans le pays dépasse désormais les 11 millions, avec plus de 247.000 morts depuis le début de la pandémie.

- Luis Suarez positif au Covid-19

L'attaquant de l'Uruguay et de l'Atlético de Madrid, Luis Suarez, a été diagnostiqué positif au Covid-19 et ne pourra pas disputer mardi contre le Brésil la 4e journée de qualifications sud-américaines pour le Qatar-2020, a annoncé lundi la Fédération uruguayenne.

