Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin: un 3e candidat en lice -

Le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas, selon des résultats intermédiaires d'essais cliniques de grande échelle.

Ces résultats semblent pour l'heure moins probants que ceux de ses concurrents Pfizer/BioNTech ou Moderna, qui revendiquent une efficacité supérieure à 90%, mais la formule britannique a l'avantage d'utiliser une technologie plus traditionnelle, rendant son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température.

Alors que les bonnes nouvelles se succèdent sur le front des vaccins, le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que "les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d'être piétinés dans la ruée sur les vaccins". L'OMS a mis en place un mécanisme pour éviter que les pays les plus riches ne s'accaparent toutes les doses, mais il nécessite 4,3 milliards de dollars immédiatement, et 23,8 de plus en 2021.

- Vaccins bientôt autorisés en Europe ? -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait approuver les premiers vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année ou début 2021, indique l'organisme. Le feu vert final, donné par la Commission européenne, permet à des laboratoires de commercialiser leur médicament dans toute l'UE.

- L'Angleterre fixe ses règles post-confinement -

Après quatre semaines de confinement, l'Angleterre reviendra début décembre à des restrictions imposées localement en fonction de l'incidence du virus. Les restrictions devraient être assouplies pour quelques jours à Noël.

Le plan du Premier ministre Boris Johnson pour l'après-confinement s'accompagnera d'un programme de dépistage massif et rapide des populations dans les zones classées à risque "très élevé".

- Situation "hors de contrôle" à Gaza -

La situation sanitaire devient "hors de contrôle" dans la bande de Gaza, alerte un responsable d'hôpital dans cette enclave qui enregistre ces jours-ci des records de contaminations.

En Cisjordanie occupée, autre territoire palestinien, un couvre-feu va être imposé pendant 14 jours en soirée et le week-end.

- Danone taille dans ses effectifs -

Le géant agroalimentaire français Danone, dont les ventes sont malmenées par la pandémie, annonce vouloir supprimer jusqu'à 2.000 postes administratifs dans ses sièges, dont "400 à 500" en France, afin de "simplifier" son organisation, renouer avec la croissance et améliorer sa rentabilité.

- Concentration de CO2 en hausse -

Si la mise à l'arrêt de l'économie dans de nombreux pays devrait entraîner une baisse des émissions annuelles de CO2 de l'ordre de 4,2% à 7,5% en 2020, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, fruit des émissions passées et actuelles, continue elle d'augmenter, selon le bulletin annuel de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Mais la pandémie pourrait représenter "un tremplin" pour faire repartir l'économie de façon plus écologique, espère l'OMM.

- Près de 1,4 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.388.590 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 256.798 décès, suivis par le Brésil (169.183 morts), l'Inde (133.738 morts), le Mexique (101.676 morts) et le Royaume-Uni (55.024 morts). L'Italie a franchi la barre des 50.000 morts ce lundi.

