Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 60 millions de cas, 1,4 million de morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 1.422.951 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 60.427.590 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas recensés, respectivement 262.283 et 12.778.254. Suivent le Brésil (170.769 morts), l'Inde (135.223), le Mexique (103.597) et le Royaume-Uni (56.533).

- Nouveaux records en Russie -

La Russie a enregistré jeudi un nouveau nombre record de contaminations et de morts quotidiennes dues au coronavirus, une semaine après avoir dépassé les deux millions de malades.

Au cours des dernières 24 heures, 25.487 nouveaux cas et 524 morts ont été enregistrés par les autorités sanitaires, pour un total de 2.187.990 contaminations et 38.062 décès depuis le début de la pandémie.

Le ministère de la Santé a annoncé que la production de masse du vaccin commencerait en décembre ou en janvier.

- Corée du Sud : pic de nouveaux cas -

La Corée du Sud fait état jeudi de près de 600 nouveaux cas de coronavirus sur 24 heures, soit le nombre de contaminations le plus élevé depuis mars, un regain qui lui fait craindre une troisième vague épidémique.

- L'Allemagne prolonge ses restrictions -

L'Allemagne, qui devrait franchir dans les tout prochains jours le seuil symbolique du million de cas, va prolonger jusqu'à début janvier ses mesures sanitaires, dont la fermeture des bars et des restaurants et la limitation du nombre des participants à des réunions privées.

"Nous devons encore faire des efforts (...) le nombre des infections quotidiennes se situe encore à un niveau beaucoup trop élevé", a déclaré mercredi soir la chancelière Angela Merkel à l'issue de plus de sept heures de discussions avec les dirigeants des 16 Etats régionaux allemands.

L'Allemagne va en outre demander à l'Union européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours de ski, sources de plusieurs foyers épidémiques l'hiver dernier, malgré l'opposition de l'Autriche et la colère dans les stations.

- Précisions sur le confinement en France -

Le Premier ministre français Jean Castex a détaillé jeudi les mesures d'allégement du confinement énoncées mardi soir par le président Emmanuel Macron et qui présentent de nombreuses zones de flou.

Il a notamment confirmé la jauge de 30 personnes maximum, dans un premier temps, pendant les offices religieux.

Les stations de ski pourront rouvrir au moment des fêtes de fin d'année, mais les remontées mécaniques demeureront fermées.

- Un Thanksgiving assombri -

Fête familiale par excellence aux Etats-Unis, Thanksgiving - littéralement jour d'action de grâce - se déroule alors que plus de 2.400 morts du coronavirus y ont été enregistrés en 24 heures, un plus haut en six mois.

Les Américains ont été invités cette année à ne pas se déplacer en raison de la pandémie.

- Disney : 32.000 emplois supprimés d'ici à l'été 2021 -

Le groupe Disney prévoit de supprimer un total de 32.000 emplois dans ses activités liées au parcs d'attractions d'ici à la fin du premier semestre 2021.

En septembre, le géant américain avait annoncé la suppression de 28.000 emplois aux Etats-Unis en lien avec la pandémie, qui a engendré la fermeture des parcs d'attractions ou a conduit à leur exploitation de façon très limitée.

