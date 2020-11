Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Allemagne: plus d'un million de cas -

L'Allemagne, longtemps considérée comme un des bons élèves européens dans la gestion de la pandémie, a franchi vendredi le seuil du million de personnes testées positives, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

- Belgique: réouverture des commerces au 1er décembre -

Les commerces vont rouvrir en Belgique à partir du 1er décembre, a annoncé le gouvernement, mais le confinement partiel restera en vigueur pour poursuivre la baisse des contaminations.

- Le Pays de Galles durcit les restrictions, l'Irlande allège -

Le Premier ministre gallois a annoncé un durcissement des restrictions visant les pubs et restaurants pour limiter la propagation du nouveau coronavirus avant Noël, où toute la population britannique sera autorisée à se retrouver en famille.

Le gouvernement irlandais a présenté son plan pour permettre aux Irlandais de sortir de leur deuxième confinement le 1er décembre puis de passer Noël avec leur famille, malgré la deuxième vague du nouveau coronavirus.

- Italie: allègement de restrictions -

Le gouvernement italien a décidé d'alléger à partir de dimanche les restrictions en Lombardie (nord), au Piémont (nord-ouest) et en Calabre (sud).

- L'Inde produira une partie du vaccin russe -

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique indien Hetero pour la production de plus de 100 millions de doses annuelles du vaccin russe contre le coronavirus, Spoutnik V.

- Nouvelles mesures à Chypre -

La République de Chypre a annoncé l'extension d'un couvre-feu nocturne sur tout le territoire, mais les commerces resteront ouverts avant les fêtes de fin d'année.

Le ministre de la Santé, Constantinos Ioannou, a annoncé la levée fin novembre des confinements imposés aux provinces côtières de Limassol (sud) et Paphos (sud-ouest).

- Virgin Atlantic "teste des tests" -

La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic met à l'essai des tests de dépistage vers certaines destinations des Caraïbes dans l'espoir de convaincre le gouvernement du Royaume-Uni de mettre fin au système de la quarantaine, décrié par le secteur.

- 1,43 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.433.378 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Plus de 60.970.250 cas ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas recensés, respectivement 263.462 et 12.885.299. Suivent le Brésil (171.460 morts), l'Inde (135.715), le Mexique (104.242) et le Royaume-Uni (57.031).

- Au Canada, un général pour coordonner la vaccination -

Un général ayant commandé les forces de l'Otan en Irak va coordonner la distribution des vaccins au Canada, qui espère immuniser la majorité de sa population d'ici septembre 2021, a affirmé le Premier ministre Justin Trudeau.

- Epargne record en France -

Les Français ont épargné 90 milliards d'euros supplémentaires sur les neuf premiers mois de l'année, du fait de la crise sanitaire et économique, selon la Banque de France, "du jamais vu".

- Wall Street en hausse -

Wall Street a conclu la semaine en hausse, emmenant le Nasdaq et le S&P 500 à de nouveaux records, dans un marché rassuré par la situation politique aux Etats-Unis et optimiste sur le développement d'un vaccin.

Les Bourses européennes ont aussi terminé en hausse, les perspectives continuant de s'éclaircir pour 2021.

- Un biathlon à l'ombre du Covid -

A 24 heures de l'ouverture de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti (Finlande), des membres des équipes russe, roumaine, moldave, italienne et polonaise ont été placés en isolement après avoir été testés positifs.

