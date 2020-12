Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Dernière ligne droite pour le vaccin Moderna -

Le laboratoire américain Moderna a déposé lundi une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis, faisant espérer de premières vaccinations possibles dès le mois de décembre face à une pandémie toujours en pleine expansion.

- 1,46 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.460.018 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.

Plus de 62.732.520 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (267.888), devant le Brésil (173.120), l'Inde (137.139), le Mexique (105.655) et le Royaume-Uni (58.245).

- L'OMS fera tout pour connaître l'origine du virus -

Le patron de l'OMS a promis de tout faire pour connaître l'origine du coronavirus ayant provoqué la pandémie de Covid-19, rejetant les accusations selon lesquelles l'agence onusienne était trop complaisante envers la Chine.

"Nous voulons connaître l'origine et nous ferons tout pour la connaître", a promis Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La position de l'OMS est très, très claire: nous devons connaître l'origine de ce virus, car cela peut nous aider à prévenir de futures épidémies", a-t-il dit.

- L'OMS alerte sur le Brésil et le Mexique -

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur la situation au Brésil et au Mexique en proie à une progression rapide du Covid-19. "Je pense que le Brésil doit prendre cela très, très sérieusement. C'est très, très inquiétant", a mis en garde le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a lancé le même appel au Mexique qui, a-t-il souligné, est "en mauvaise posture".

- Frontières maintenues fermées en Colombie -

La Colombie a prolongé jusqu'au 16 janvier prochain la fermeture de ses frontières terrestres et fluviales, imposée depuis la mi-mars afin de contenir la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'autorité migratoire.

- Turquie: restrictions renforcées -

La Turquie, confrontée à une flambée de cas de Covid-19, va renforcer les restrictions en place depuis dix jours avec l'introduction d'un couvre-feu total pendant le weekend et partiel en semaine, a annoncé lundi le président Recep Tayyip Erdogan.

- Pays de Galles: alcool interdit dans les pubs -

Les pubs et restaurants du Pays de Galles ne pourront plus servir d'alcool et devront fermer à 18H00 à partir de vendredi afin de limiter la propagation de l'épidémie avant Noël, a annoncé lundi le Premier ministre gallois, Mark Drakeford.

Les cinémas, bowlings et autres lieux de divertissement intérieurs devront pour leur part fermer dans le cadre de ce nouveau tour de vis dans cette province britannique d'environ 3 millions d'habitants.

- France: calendrier de la campagne de vaccination -

Les autorités sanitaires ont recommandé lundi de vacciner en priorité les résidents des Ehpad contre le Covid-19, posant le calendrier d'une campagne à hauts risques pour le gouvernement, qui devra convaincre les réticents et assurer une logistique sans faille.

- Sri Lanka: mutinerie à cause du Covid-19 -

Huit détenus ont été tués et 71 autres blessés au Sri Lanka où des prisonniers se sont mutinés pour protester contre la propagation des cas de coronavirus dans leur établissement, ont annoncé des responsables lundi.

- L'OMS alerte sur les vacances au ski -

L'OMS, toujours très prudente à l'heure de prodiguer des conseils, a invité lundi chaque pays à examiner les risques de transmission du Covid-19 entourant la pratique du ski, en plein débat sur le sujet en Europe. L'ouverture des stations de ski et des piste fait débat en Europe, les pays ne parvenant pas à s'entendre sur la question.

