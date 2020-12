Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Bruxelles pour la reprise du trafic avec le Royaume-Uni -

La Commission européenne a recommandé mardi aux Etats membres de l'UE de faciliter la reprise du trafic avec le Royaume-Uni dont l'isolement, lié à la découverte sur son territoire d'une variante du coronavirus, a semé le chaos dans ses relations avec le continent.

L'interruption du trafic pertube fortement depuis dimanche le transport de marchandises, à quelques jours de Noël, bloquant des dizaines de poids lourds au port de Douvres, transformé en parking géant et aux abords duquel des embouteillages de camions s'étendent sur des kilomètres.

La France a annoncé qu'elle autoriserait certains retours d'outre-Manche à compter de mercredi, avec un test négatif.

L'Allemagne a elle prolongé jusqu'au 6 janvier la fermeture de ses frontières avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. L'Espagne prolonge aussi jusqu'au 5 janvier la suspension des vols du Royaume-Uni et l'Irlande jusqu'au 31 décembre. Au total, une cinquantaine de pays ont interrompu leurs liaisons aériennes avec ce pays.

- Irlande: 3e confinement à partir de Noël -

L'Irlande, confrontée à une croissance "extraordinaire" des cas de nouveau coronavirus, a annoncé mardi instaurer un troisième confinement, avec des aménagements, du 24 décembre au 12 janvier.

Le gouvernement, qui avait été l'un des premiers à décider un deuxième confinement en octobre, a choisi de retourner à son plus haut niveau d'alerte, consistant à demander aux gens de rester chez eux. Avec néanmoins des "ajustements spécifiques": certains magasins non essentiels pourront rester ouverts.

- Nouveau vaccin en 6 semaines -

BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a assuré être capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni, tout en jugeant "hautement probable" que le vaccin actuel soit efficace contre la nouvelle souche.

- Deux cardinaux proches du pape positifs -

Deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape François, un Polonais et un Italien, ont contracté le Covid-19, suscitant de nouveau des interrogations sur la protection du pape, âgé de 84 ans et qui porte rarement le masque.

- USA: un plan de 900 milliards -

Les parlementaires américains ont approuvé un plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie, jugé incontournable pour remettre sur les rails la première économie du monde.

Le paquet d'aides, qui s'élève à près de 900 milliards de dollars, doit prendre le relais du plan gigantesque de 2.200 milliards adopté en urgence fin mars, lors de la première vague.

- Taïwan: premier cas de transmission locale depuis avril -

Taïwan a recensé mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination.

- Couvre-feu à Bombay -

L'Etat indien de Maharashtra a imposé des couvre-feux dans ses villes, dont Bombay, ville de 12,5 millions d'habitants, comme mesure de précaution face à la nouvelle variante du virus en provenance de Grande-Bretagne.

- JO de Tokyo: budget alourdi par la pandémie -

Les Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés d'un an à cause de la pandémie, devraient coûter au total 1.644 milliards de yens (13 milliards d'euros), ont annoncé mardi les organisateurs, détaillant un budget alourdi par le report et les mesures sanitaires. Ils seront les Jeux d'été les plus chers de l'histoire.

- Plus de 1,7 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.703.500 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Plus de 77.272.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 319.466 décès pour plus de 18 millions de personnes infectées, suivis par le Brésil (187.291 morts), l'Inde (146.154), le Mexique (118.598) et l'Italie (69.214).

