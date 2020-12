Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'UE commence à se rouvrir au Royaume-Uni -

La France, la Belgique, les Pays-Bas et la République tchèque commencent à rouvrir leurs liaisons avec le Royaume-Uni pour permettre notamment le retour de leurs ressortissants. Le trafic trans-Manche de fret reprend sous conditions.

Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi, les liaisons en train Eurostar à partir de Londres ont été rétablies en début de matinée.

Une cinquantaine de pays ont suspendu ou restreint les arrivées de voyageurs après la découverte d'une nouveaux variant du coronavirus au Royaume-Uni.

- Royaume-Uni : restrictions aux arrivées d'Afrique du Sud -

Les autorités britanniques ont annoncé mercredi avoir identifié deux cas d'une autre nouvelle souche du coronavirus, "hautement préoccupante" car "plus contagieuse", en provenance d'Afrique du Sud, avec laquelle des restrictions dans les voyages s'appliquent "immédiatement".

- Royaume-Uni : vaccin Oxford Astrazeneca soumis pour approbation -

Les données complètes du vaccin mis au point par l'université d'Oxford et le groupe AstraZeneca ont été soumises au régulateur britannique, ouvrant la voie à une possible prochaine validation, selon le ministre de la Santé Matt Hancock.

- Canada : le vaccin de Moderna approuvé -

Le Canada a approuvé mercredi le vaccin de la société américaine Moderna, après avoir déjà donné son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech le 9 décembre.

- Spoutnik V en Argentine -

L'Argentine a autorisé le vaccin russe, devenant le premier pays l'Amérique latine à faire ce choix, alors qu'un accord a déjà été signé pour la livraison de 25 millions de doses. 300.000 doivent arriver dans les tous prochains jours.

- Débuts de vaccination -

Des campagnes de vaccination ont débuté mercredi en Suisse, au Qatar et dans l'émirat de Dubaï.

Le Mexique lancera sa campagne jeudi, après réception du premier lot de vaccins Pfizer/BioNTech.

- Dimanche en France -

En France la première campagne de vaccination commencera dimanche dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", selon le ministère de la Santé.

- Etats-Unis : achat de 100 millions de doses en plus -

Les Etats-unis ont acheté 100 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech, qui seront livrées d'ici à juillet, portant les commandes américaines à 400 millions de doses (la moitié provenant de Pfizer, la moitié de Moderna).

Cela permettra d'immuniser 200 millions de personnes, ces vaccins requérant deux injections espacées d'un mois.

- Principale cause de décès en Colombie -

Le coronavirus a été la principale cause de décès en Colombie entre janvier et octobre, selon les statistiques officielles, avec plus de 46.000 décès liés au Covid-19, devant les maladies cardiaques et les homicides chez les hommes, les problèmes de coeur et cérébrovasculaires chez les femmes.

- Autriche : masque à l'école retoqué -

Le port obligatoire du masque à l'école et l'enseignement en alternance, deux mesures prises par l'Autriche au printemps, sont des dispositions "illégales", a estimé mercredi la Cour constitutionnelle.

- Saison déjà perturbée en NBA -

Moins de 24 heures après le début de sa nouvelle saison, la ligue nord-américaine de basket était déjà confrontée au report d'un premier match, entre les Houston Rockets et le Thunder d'Oklahoma City, alors que plusieurs joueurs texans ont été placé à l'isolement.

- Plus de 1,7 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1,7 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Plus de 77,9 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 325.539 morts, suivis par le Brésil (189.220 morts), l'Inde (146.444), le Mexique (119.495) et l'Italie (69.842).

