Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Russie: bilan trois fois plus lourd -

Le bilan de la mortalité liée au Covid-19 a été considérablement revu à la hausse lundi en Russie, devenue le troisième pays le plus endeuillé au monde.

Près de 26.000 morts en novembre, 186.000 cette année: les chiffres dévoilés par l'office russe des statistiques Rosstat, en vertu d'une nouvelle comptabilité plus proche des normes internationales, sont trois fois supérieurs aux 55.265 morts officiels comptabilisés par le gouvernement.

- Chine : condamnation d'une "journaliste citoyenne" -

Zhang Zhan, une "journaliste citoyenne" qui avait couvert l'épidémie à Wuhan, a été condamnée lundi à quatre ans de prison en Chine. A partir de février, elle avait diffusé sur les réseaux sociaux des reportages, notamment sur la situation chaotique des hôpitaux, avant d'être arrêtée en mai pour "provocation aux troubles".

Son procès s'est déroulé alors que le régime communiste cherche à faire oublier l'apparition du nouveau coronavirus sur son sol fin 2019. Une équipe de l'OMS est attendue début janvier pour faire le point sur les origines de l'épidémie.

- Trump ratifie le plan de relance -

Après avoir menacé d'y mettre son veto, Donald Trump a finalement ratifié le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars accordant des aides aux ménages et aux petites entreprises, durement affectés par l'épidémie.

L'expiration samedi à minuit de deux programmes d'assistance fédérale pour 12 millions de personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie a forcé le président américain à battre en retraite, moins d'un mois avant son départ de la Maison Blanche.

- Vente d'alcool interdite en Afrique du Sud -

La vente d'alcool est interdite à partir de lundi minuit en Afrique du Sud, a annoncé le président Cyril Ramaphosa.

Alors que le pays vient de dépasser le million de cas positifs au coronavirus, la mesure vise à réduire le nombre d'hospitalisations liées à des accidents de la route ou à des violences, notamment familiales, générées par un excès de consommation.

- France : conseil de défense mardi -

Un conseil de défense sanitaire se tiendra mardi en France, alors que plusieurs responsables politiques s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie dans certaines régions.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas exclu dimanche l'hypothèse d'un troisième confinement.

- Vaccins : retards de livraison dans l'UE -

Les livraisons de vaccins à huit pays européens, dont l'Espagne, subiront un retard de quelques heures en raison d'un problème logistique à l'usine Pfizer en Belgique, annonce le ministère espagnol de la Santé, alors que la campagne de vaccination dans l'Union européenne a débuté ce weekend.

Selon le ministre espagnol, il s'agissait d'un problème "lié au contrôle de la température", "apparemment réglé".

- Brésil: Neymar crée la polémique -

La star brésilienne du Paris SG Neymar est au coeur d'une nouvelle polémique sur son comportement en dehors des terrains, des médias brésiliens assurant qu'il organiserait une fête géante de fin d'année pour plusieurs dizaines d'invités près de Rio de Janeiro.

- Plus de 1,7 million de morts -

Avant les nouveaux chiffres russes, la pandémie avait fait plus de 1,76 million de morts dans le monde, sur plus de 80 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (333.140) et de cas (19,14 millions) depuis le début de la pandémie, devant le Brésil (191.139 morts pour 7,48 millions de cas) et l'Inde (147.901 morts pour 10,21 millions de cas).

