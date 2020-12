Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Amérique latine recense 500.000 morts -

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la deuxième région dans le monde à déplorer un demi-million de morts du Covid-19, une dizaine de jours après l’Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités sanitaires mardi à 22H00 GMT.

Les 29 pays de la région totalisent au moins 500.818 décès (pour 15,3 millions de cas déclarés), derrière l'Europe (559.334) et devant les Etats-Unis/Canada (352.478) ainsi que l’Asie (217.224).

L'Argentine a commencé mardi une campagne pour administrer le vaccin russe Spoutnik V, devenant le premier pays d'Amérique latine à l'utiliser. En Europe de l'Est, la Biélorussie a fait de même.

Au niveau mondial, le Covid-19 a fait plus de 1,7 million de morts et plus de 80 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de l’épidémie il y a un an, selon les données de l’AFP.

- Le variant britannique détecté aux USA -

Un cas d'infection par le variant britannique du coronavirus a été identifié au Colorado: le premier cas répertorié sur le territoire des Etats-Unis, ont annoncé mardi les autorités locales.

Ce variant a déjà été retrouvé dans divers pays, comme le Portugal, la France, la Jordanie, la Corée du Sud ou le Chili.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le risque est "élevé" que les variants récemment identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud provoquent plus de morts du fait de leur plus grande contagiosité, même "s'il n'y a aucune information sur des infections plus sévères".

- Les hôpitaux anglais "au coeur de la tempête" -

Le nombre des malades du Covid-19 hospitalisés en Angleterre a dépassé le pic de la première vague d'avril, à plus de 20.000, plongeant les soignants "au coeur de la tempête", selon un responsable des services de santé.

Sur l'ensemble du Royaume-Uni, le nombre de nouveaux cas a atteint 53.135 mardi, un record, malgré de fortes restrictions touchant une large partie de la population.

- France : vers un couvre-feu à 18H00 localement -

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'un couvre-feu avancé à 18h00, au lieu de 20H00, était envisagé à partir du 2 janvier là où "la situation est plus problématique": le Grand Est de la France, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le département des Alpes-Maritimes.

Il a cependant exclu un nouveau confinement local ou généralisé.

- Biden dénonce les retards du plan Trump sur les vaccins -

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden a déploré mardi les retards dans la distribution des vaccins anti-Covid aux Etats-Unis.

Environ 2,1 millions de personnes ont reçu une première injection de l'un des deux vaccins autorisés (Pfizer/BioNTech et Moderna), selon les dernières données des Centres de contrôle et de prévention des maladies, loin de l'objectif affiché par l'administration Trump, qui avait promis que 20 millions de personnes seraient vaccinées d'ici la fin de l'année.

- 300 millions de doses pour l'UE -

Les laboratoires BioNTech et Pfizer ont confirmé mardi la livraison de 300 millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19 à l'Union européenne, où la campagne de vaccination avait commencé durant le week-end.

Les lots destinés aux 27 pays de l'UE sont produits dans une usine belge, qui pourrait prochainement recevoir le renfort d'une autre unité de production en Allemagne.

- Johannesbourg quadrillée -

Les forces de l'ordre ont multiplié les contrôles mardi soir dans les rues de Johannesbourg, pour faire respecter les nouvelles restrictions liées au Covid-19 en Afrique du Sud: vente d'alcool interdite, masques obligatoires, nouveau couvre-feu imposé dès 21H00 et jusqu'à 06H00 du matin, bars et restaurants fermés dès 20H00.

Frappée par une seconde vague de la pandémie avec plus de 27.500 morts, l'Afrique du Sud est le premier pays africain à avoir dépassé le million de cas, pour près de 59 millions d'habitants.

- Le président algérien de retour -

Le président Abdelmadjid Tebboune, âgé de 75 ans, est rentré mardi en Algérie après un séjour de deux mois en Allemagne où il a été soigné du Covid-19. Apparu à la télévision, le chef de l'Etat a laissé entendre qu'il était presque entièrement guéri.

