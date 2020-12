Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Nouveau record de décès aux USA -

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi 3.927 morts du Covid-19 en 24 heures, un nouveau record dans ce pays, le plus endeuillé au monde par la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

Dans le monde, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (341.845) et de cas (19,7 millions) depuis le début de la pandémie, devant le Brésil (193.875 morts pour 7,6 millions de cas) et l'Inde (148.439 morts pour 10,2 millions de cas).

- Et en Allemagne -

La crise "historique" du coronavirus est appelée à se prolonger en 2021, a prévenu jeudi la chancelière allemande Angela Merkel dans ses voeux du Nouvel An, alors que l'Allemagne a enregistré mercredi 1.129 décès en 24H, un record.

Les autorités allemandes s'apprêtent à prolonger les restrictions au-delà du 10 janvier, date-butoir du confinement partiel en vigueur.

- Plus d'Anglais confinés -

Les trois quarts de la population en Angleterre seront confinés à partir de jeudi, le gouvernement britannique étendant les zones soumises aux plus strictes restrictions introduites pour contrer une flambée du nombre des cas de nouveau coronavirus attribuée à un variant du virus. La rentrée scolaire a par ailleurs été repoussée pour certains élèves.

- L'Irlande durcit son confinement -

L'Irlande a annoncé mercredi durcir pour au moins un mois le confinement partiel instauré la semaine dernière, le Premier ministre Micheal Martin qualifiant la situation "d'extrêmement grave". A partir de mercredi minuit, les Irlandais "devront rester chez eux, sauf pour se rendre au travail, pour l'éducation ou d'autres raisons essentielles", a-t-il indiqué.

- Wuhan: contaminations très sous-estimées -

Le nombre de personnes contaminées dans la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie, serait dix fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies.

Selon une extrapolation de résultats de tests sérologiques effectués en avril après le pic de l'épidémie, quelque 480.000 personnes auraient été contaminées. Les autorités communiquaient jusqu'à présent sur 50.000 contaminations.

- Approbations du vaccin AstraZeneca -

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays à approuver le vaccin anti-Covid développé par le groupe AstraZeneca avec l'université d'Oxford, suivi de peu par l'Argentine, puis par le Salvador.

Un vaccin très attendu car bien moins cher que celui de Pfizer/BioNTech déjà distribué, et plus facile à conserver.

- Equateur et Colombie s'approvisionnent en vaccins -

L’Equateur a signé un accord avec le laboratoire Pfizer pour recevoir deux millions de vaccins, qui arriveront à partir de janvier, a annoncé mercredi le président Lenín Moreno.

Le gouvernement colombien, qui veut débuter en février sa campagne de vaccination, a annoncé mercredi un accord avec une société belge pour acquérir 9 millions de vaccins anti-Covid de Johnson & Johnson, pas encore approuvé. Ils s'ajouteront aux 20 millions de vaccins déjà réservés auprès de Pfizer et AstraZeneca.

- De nouveaux pays acquièrent le vaccin russe -

L'Algérie, le plus grand pays du Maghreb, va acquérir un premier lot du vaccin russe Spoutnik V, a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement.

La Bolivie a également conclu un accord avec la Russie pour l'achat de 5,2 millions de doses de Spoutnik V, a annoncé mercredi le président bolivien Luis Arce.

- Hollywood stoppe les tournages -

Hollywood a de nouveau mis à l'arrêt la plupart de ses tournages, au moins jusqu'à la mi-janvier, a annoncé le syndicat des acteurs, alors que le Covid-19 a fait près de 10.000 morts dans le comté de Los Angeles.

- Neymar: enquête sur son supposé réveillon géant -

La justice brésilienne a ouvert une enquête sur la supposée fête géante du réveillon organisée par Neymar dans sa villa de la côte de Rio de Janeiro en pleine pandémie, a indiqué mercredi le bureau du procureur.

L'entourage de l'attaquant brésilien du Paris SG nie. Le joueur, resté silencieux, a publié une photo de lui avec un ami sur un yacht sur la plage de Santa Catarina, dans le sud du pays.

burs/lbx/ces