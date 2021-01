Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Chine: restrictions renforcées -

La Chine a renforcé samedi les restrictions dans deux villes au sud de Pékin, déjà placées en quarantaine, dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave observée dans le pays depuis six mois.

Au total, 18 millions d'habitants de la province du Hebei, dans les vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai, qui comptent d'importantes zones rurales, sont confinés.

La Chine qui était parvenue au printemps 2020 à enrayer l'épidémie, connaît dans le Hebei une recrudescence des cas et craint un redémarrage de l'épidémie à l'occasion du Nouvel an chinois, célébré en février, fête durant laquelle des millions d'habitants voyagent à travers le pays pour visiter familles ou amis.

- Australie: Brisbane confinée-

La troisième ville d'Australie, Brisbane, a entamé samedi un confinement de trois jours après la découverte d'un premier cas du variant britannique du Covid-19, un employé d'un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine.

Détecté en novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, rebaptisé VOC 202012/01, serait 50% à 75% plus contagieux que le virus classique et a désormais été confirmé dans des dizaines de pays.

L'Australie a enregistré plus de 28.500 cas de Covid-19 et plus de 900 décès, pour une population d'environ 25 millions d’habitants depuis le début de l'épidémie.

- Le Burundi ferme ses frontières -

Le Burundi va fermer à partir de lundi ses frontières terrestres et lacustres, et imposer une quarantaine de sept jours aux voyageurs arrivant par avion, en raison d'une "augmentation des cas de Covid-19". Ce pays d'Afrique de l'Est a officiellement enregistré 884 cas de contamination, dont 2 décès, depuis le début de l'épidémie.

- USA: variant britannique dans huit Etats -

Des cas du nouveau variant britannique du coronavirus, ont été détectés dans au moins huit Etats américains, selon des chiffres officiels alors que le pays a enregistré vendredi un nouveau record de contaminations.

Selon les données du Centre de contrôle des maladies vendredi, 63 cas du nouveau variant, qui était apparu la semaine dernière aux Etats-Unis, ont été recensés, notamment en Californie et en Floride.

- Poursuite de la coordination européenne

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula von der Leyen sont "déterminés à poursuivre" la stratégie collective d'achats de vaccins par l'Union européenne, récemment attaquée notamment en Allemagne, a affirmé vendredi la présidence française.

L'Union européenne a parallèlement annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, doublant la quantité déjà commandée.

- Au moins 1,9 million de morts dans le monde-

La pandémie a fait au moins 1.9 million morts dans le monde, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

Les États-Unis sont le pays le plus touché (plus de 368.000 décès). Suivent le Brésil (plus de 201.000 morts), l'Inde (plus de 150.000 morts), le Mexique (plus de 132.000 morts) et le Royaume-Uni (plus de 79.000 morts).

Ce bilan est réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

burs-ot/cds/at