Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un milliard de dollars pour 92 pays "vulnérables" -

Le Royaume-Uni a annoncé dimanche avoir collecté auprès de ses alliés un milliard de dollars (820 millions d'euros) pour aider les pays "vulnérables" à accéder au vaccin.

Cette somme récoltée auprès notamment du Canada, de l'Allemagne et du Japon, et qui s'ajoute aux 608 millions d'euros apportés par Londres, doit permettre "de distribuer cette année un milliard de doses dans 92 pays en voie de développement".

Parallèlement, Londres a indiqué qu'il espérait pouvoir vacciner tous les adultes du pays d'ici à l'automne. Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie (plus de 80.000 morts), le Royaume-Uni fait face à une flambée des contaminations attribuée à un variant plus contagieux.

- France: 8 nouveaux département sous cloche à 18H00 -

Huit nouveaux départements français ont avancé dimanche leur couvre-feu à 18H00, rejoignant quinze autres départements situés essentiellement dans l'Est du pays.

Après de vives critiques sur la lenteur de la campagne de vaccination, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que le pays passerait "probablement le cap symbolique des 100.000 Français vaccinés dans le week-end".

- Premier couvre-feu au Québec -

Un couvre-feu est entré en vigueur samedi soir au Québec, une mesure inédite au Canada à l'échelle d'une province, depuis l'épidémie de grippe espagnole, il y a un siècle.

Ce couvre-feu qui s'applique entre 20h00 et 05h00 du matin, devrait durer quatre semaines, jusqu'au 8 février dans la province francophone de 8,5 millions d'habitants, la plus touchée par la pandémie.

- Allemagne: plus de 40.000 morts -

L'Allemagne a franchi le seuil des 40.000 morts du coronavirus (40.343 samedi), la chancelière Angela Merkel prévenant que les prochaines semaines constitueraient "la phase la plus dure de la pandémie".

Le pays le plus peuplé d'Europe vient de prolonger et renforcer un confinement partiel jusqu'au 31 janvier et incite les citoyens à réduire encore davantage leurs contacts. Les écoles comme la plupart des magasins non-alimentaires sont fermés.

- Belgique: plus de 20.000 morts -

La Belgique, un des pays le plus endeuillés au monde par la pandémie par rapport à son nombre d'habitants, a franchi dimanche le cap des 20.000 décès (20.038) liés au nouveau coronavirus, dont plus de la moitié concernent des résidents de maisons de retraite.

- Suisse: secteur hôtelier menacé -

Près de la moitié des entreprises suisses du secteur de la restauration et de l'hôtellerie risquent la faillite d'ici fin mars sans aide de l'Etat, a averti dimanche la fédération du secteur.

Le gouvernement suisse va probablement prolonger la fermeture des bars, restaurants et lieux de loisir jusqu'à fin février pour faire baisser le nombre toujours élevé de cas de Covid-19.

- Le président tchèque demande l'aide d'Israël -

Le président tchèque Milos Zeman a annoncé avoir demandé à Israël de partager son savoir-faire en matière de vaccination contre le coronavirus.

Israël a déjà vacciné plus d'un million et demi de personnes, avec la perspective que tous les Israéliens de plus de 16 ans puissent recevoir le vaccin d'ici à mars, contre quelques milliers en République tchèque.

- Plus de 1,9 million de morts dans le monde -

La pandémie a fait plus de 1,926 million de morts dans le monde, d'après un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, (plus de 372.500 décès). Suivent le Brésil (plus de 202.630 morts recensés), l'Inde (près de 151.000), le Mexique (plus de 133.200) et le Royaume-Uni (plus de 80.800).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.