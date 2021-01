Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Test négatif exigé pour entrer aux Etats-Unis -

Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront présenter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19 réalisé dans les trois jours précédant le départ, afin d'être autorisés à voyager, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence fédérale de santé publique, ont justifié ce changement de politique sanitaire par l'émergence de variants du coronavirus, dont certains se révèlent plus contagieux.

Les Etats-Unis ont par ailleurs enregistré mardi un record de près de 4.500 morts en 24 heures.

- Plan de relance en Italie -

Le gouvernement italien a adopté dans la nuit de mardi à mercredi un ambitieux plan de relance de 222,9 milliards d'euros pour remettre à flot une économie mise à mal par la pandémie de coronavirus. "Le Conseil des ministres a approuvé le #RecoveryPlan, le plus grand plan d'investissement jamais engagé en Italie", a annoncé le ministre de l'Economie, Roberto Gualtieri.

- Brésil: le vaccin chinois efficace à 50,38% -

Le vaccin chinois CoronaVac a montré une efficacité globale de 50,38% contre le Covid-19 lors d'essais cliniques réalisés au Brésil, a annoncé mardi l'Institut Butantan chargé de sa production dans le pays.

Selon lui, le vaccin, développé par le laboratoire chinois Sinovac, empêche 78% des vaccinés ayant néanmoins contracté le virus d'avoir besoin d'être hospitalisés et 100% d'entre eux de développer des formes graves de la maladie.

- Le vaccin AstraZeneca/Oxford candidat dans l'UE -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir reçu une demande d'autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford, précisant qu'elle pourrait prendre sa décision le 29 janvier. Ce vaccin est moins cher à produire que ses rivaux et plus facile à stocker. Pour l'heure, seuls les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont administrés dans l'Union européenne.

- Kiev appelle l'UE à l'aide -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays n'a jusqu'à présent obtenu aucune dose de vaccin contre le Covid-19, a appelé l'Union européenne à aider Kiev et cinq autres ex-républiques soviétiques (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie et Moldavie) à vacciner leurs populations.

- La Tunisie confinée -

Le ministère tunisien de la Santé a décidé mardi d'imposer un confinement général de quatre jours à partir de jeudi pour limiter la propagation du Covid-19 qui a atteint des records, entraînant une situation "très dangereuse" en Tunisie.

- Mondial de hand: forfait des Tchèques, les USA décimés -

La République tchèque et les Etats-Unis ne participeront pas au Mondial-2021 en Egypte à cause d'une vague de Covid-19 au sein de leur effectif, ont annoncé leur fédération respective.

- Nouveau variant -

Le Japon cherche à isoler un nouveau variant du coronavirus, récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l'archipel en provenance du Brésil, afin de pouvoir l'analyser davantage, ont déclaré mardi les autorités locales. Ce variant du SARS-CoV-2 résulte d'une évolution "d'une lignée virale du Brésil, qui circule en Amazonie", provisoirement baptisée "B.1.1.28 (K417N / E484K / N501Y)", a affirmé le chercheur brésilien Felipe Naveca, qui collabore avec l'institut Fiocruz.

- Près de deux millions de morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 1.945.437 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 380.365 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les autres pays les plus frappés sont le Brésil avec 204.690 morts, l'Inde (151.327 morts), le Mexique (134.368) et le Royaume-Uni (81.960).

