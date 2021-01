Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de deux millions de morts -

La pandémie a fait plus de deux millions de morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités vendredi à 18H25 GMT.

Au total, 2.000.066 décès ont été recensés, pour plus de 93 millions de cas déclarés.

Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont les Etats-Unis (389.581), suivis du Brésil (207.095) et de l’Inde (151.918).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

- Vaccins: retards de livraison -

Le laboratoire américain Pfizer a confirmé que ses livraisons de vaccins en dehors des Etats-Unis allaient ralentir fin janvier-début février, le temps de modifier le processus de fabrication et ainsi augmenter la cadence pour les semaines suivantes.

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Pfizer a assuré à l'UE que les doses promises au premier trimestre seraient livrées comme prévu.

La France devra "ajuster le rythme des vaccinations" en raison de la "forte baisse" attendue des livraisons.

- L'OMS veut plus de séquençage -

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé la communauté internationale à étendre le séquençage du génome des variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une résurgence de la pandémie.

Il s'est dit opposé "pour le moment" à l'instauration de certificats de vaccination comme condition pour permettre l'entrée dans un pays à des voyageurs internationaux.

Le patron de l'OMS a lui souhaité que les campagnes de vaccination aient débuté dans tous les pays du monde dans les cent prochains jours.

- 35 millions de personnes vaccinées -

Au moins 35,61 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées dans le monde, dans au moins 58 pays et territoires, selon un décompte réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Israël fait la course en tête en proportion de sa population: 23% des Israéliens ont reçu au moins une dose. Quant aux Etats-Unis, ils sont premiers en volume, puisqu'ils ont administré 11,15 millions de doses à 9,69 millions de personnes (2,9% de la population).

- Nouveau confinement au Portugal -

Les dix millions de Portugais sont entrés dans une nouvelle période de confinement général, mais l'impact des nouvelles restrictions était moins visible que celles du printemps dernier.

Les nouvelles mesures, qui resteront en vigueur pendant au moins un mois, comprennent la fermeture des commerces non essentiels, des cafés et des restaurants, ou encore l'obligation de passer au télétravail lorsqu'il est possible.

- 20.000 Chinois en quarantaine forcée -

La Chine a placé en quarantaine forcée plus de 20.000 habitants de zones rurales dans un foyer de Covid-19, selon un média d'Etat.

- Quarantaine au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a annoncé qu'il imposerait dès lundi, en plus d'un test négatif au Covid-19, une quarantaine à tous les voyageurs arrivant de l'étranger, mettant fin aux exemptions accordées à certains pays, pour éviter des contaminations par les nouveaux variants.

- Tests à Hiroshima -

Le département de Hiroshima (Ouest du Japon) s'apprête à lancer dans la métropole du même nom la première campagne de tests à grande échelle du pays, visant jusqu'à 800.000 personnes.

burs-acm/ber/mm