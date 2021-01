Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: "se souvenir" des 400.000 morts -

"Pour guérir, nous devons nous souvenir", a déclaré mardi le président américain élu Joe Biden à la veille de son investiture, lors d'un hommage solennel aux plus de 400.000 victimes du Covid-19 dans le pays.

Le seuil des 300.000 décès avait été dépassé il y a un mois seulement dans ce pays, le plus endeuillé en valeur absolue, où le président sortant Donald Trump tentait de minimiser l'impact de la pandémie.

- Allemagne: arsenal anti-Covid renforcé -

L'Allemagne a durci et prolongé jusqu'à mi-février son arsenal anti-Covid, après huit heures de négociations mardi entre Angela Merkel et les 16 Etats-régions.

La fermeture des écoles, bars, restaurants et lieux culturels est prolongée jusqu'au 14 février. Les masques médicaux seront obligatoires dans les commerces et les transports en commun. Le télétravail s'imposera "partout où cela est possible", au moins jusqu'au 15 mars.

- Vers des contrôles entre pays de l'UE? -

A deux jours d'un conseil de l'Union européenne consacré aux variants du virus, Angela Merkel a prévenu qu'un rétablissement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas exclu si la situation venait à se dégrader.

- Royaume-Uni: nouveau record de décès -

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, confronté depuis plusieurs semaines à une envolée des cas de Covid-19, a enregistré mardi 1.610 morts supplémentaires, un record depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé.

Selon une étude rendue publique le même jour, une personne sur huit en Angleterre a eu le Covid-19, une nette progression par rapport au mois précédent (1 sur 11).

- Israël prolonge le confinement -

Face à la hausse des infections, le gouvernement israélien a décidé mardi de prolonger jusqu'à fin janvier le confinement et d'exiger des tests négatifs Covid-19 pour entrer dans le pays.

Depuis un mois, l'Etat hébreu a vacciné plus de 2,2 millions d'habitants - le quart de sa population - selon son gouvernement. Mais Israël a enregistré ces dernières 24 heures un peu plus de 10.000 cas de contamination, un record quotidien.

- Couvre-feu prolongé au Maroc -

Le gouvernement marocain a décidé mardi de prolonger jusqu'au 2 février le couvre-feu instauré depuis un mois pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus et à l'apparition de nouvelles souches du virus, selon un communiqué de l'exécutif.

- Le Portugal dépassé -

L'épidémie de Covid-19 a atteint de nouveaux records mardi au Portugal, avec 218 morts en 24 heures, et le Premier ministre Antonio Costa a essuyé les critiques de l'opposition après avoir été contraint de durcir les restrictions d'un confinement général tout juste entré en vigueur.

Avec près de 70.000 contaminations la semaine dernière, le Portugal est devenu le pays au monde affichant le plus de contagions par rapport à sa population, dépassé seulement par l'enclave britannique de Gibraltar, selon les données collectées par l'AFP auprès des autorités nationales.

- Recul de l'espérance de vie en France -

L'épidémie de Covid-19 a réduit de plusieurs mois l'espérance de vie en France, a indiqué mardi l'Insee dans son bilan démographique 2020.

L'espérance de vie à la naissance atteint 85,2 ans pour les femmes (en baisse de quasiment cinq mois) et 79,2 ans pour les hommes (en baisse de six mois), soit un recul bien plus net que celui observé en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale.

- Centre de quarantaine géant en Chine -

La Chine construit depuis le 13 janvier un énorme centre de quarantaine à Shijiazhuang, chef-lieu de la province du Hebei (Nord), destiné à lutter contre un foyer de Covid à 300 km au sud de Pékin.

Des centaines d'ouvriers se relaient afin d'assembler ce centre qui pourra accueillir plus de 4.000 cas contacts.

- Plus de deux millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2.041.289 morts dans le monde et plus de 95.476.360 cas d'infection ont été diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec au moins 401.361 décès, suivis par le Brésil (211.491 morts), l'Inde (152.556 morts), le Mexique (141.248), et le Royaume-Uni (91.470).

- Contre l'interdiction de la musique live -

A 75 ans, le chanteur et auteur-compositeur nord-irlandais Van Morrison ("Gloria", "Brown-eyed girl"), farouchement opposé au confinement, prévoit de contester en justice l'interdiction de la musique live dans les bars en Irlande du Nord en raison de la pandémie, a indiqué mardi son avocat.

- Open d'Australie sous pression -

Deux premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés mardi parmi les joueurs de l'Open d'Australie, portant à sept le nombre de contaminations détectées au total parmi le millier de personnes arrivées spécialement par vols charters sur l'île-continent. Le tournoi du Grand Chelem doit débuter le 8 février, avec trois semaines de retard.

