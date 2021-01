Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 25 millions de cas aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis ont officiellement passé dimanche la barre des 25 millions de cas de Covid-19 recensés depuis le début de la pandémie, dont le nouveau président Joe Biden a fait sa priorité. Le pays compte plus de 417.000 décès, selon l'université Johns Hopkins.

- Couvre-feu et heurts avec la police aux Pays-Bas -

Des heurts avec la police et des pillages ont éclaté dimanche dans plusieurs villes des Pays-Bas en marge de manifestations contre le couvre-feu mis en place de 21H00 à 4H30 depuis samedi et jusqu'au 9 février.

- Traitement expérimental à Berlin -

L'Allemagne va devenir la semaine prochaine le premier pays de l'Union européenne à utiliser le traitement expérimental à base d'anticorps administré à Donald Trump. Le gouvernement a acheté 200.000 doses au coût unitaire de 2.000 euros, qui seront administrées dans des hôpitaux universitaires.

- France: bientôt un bilan du couvre-feu -

Le verdict sur les effets du couvre-feu renforcé en France tombera la semaine prochaine, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. "Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment", a-t-il déclaré. "Et cela s'appelle le confinement."

- La Suède interdit l'entrée depuis la Norvège -

La Suède a interdit dimanche pour trois semaines l'entrée sur son territoire depuis la Norvège après l'apparition d'un foyer de variant anglais du coronavirus près d'Oslo, prolongeant la même mesure frappant le Royaume-Uni et le Danemark.

- Un Etat brésilien se confine -

L'Etat d'Amazonas au Brésil, confronté à une nouvelle vague de Covid-19, va instaurer un confinement d'une semaine à partir de lundi, après 10 jours de couvre-feu.

- L'Egypte commence à vacciner -

L'Egypte a entamé dimanche sa campagne de vaccination avec le vaccin chinois de Sinopharm. C'est le deuxième pays en Afrique à lancer une vaccination à grande échelle après les Seychelles.

Plus de 63,5 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 68 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

- Retards sur les vaccins: l'UE réclame la transparence -

Le président du Conseil européen, Charles Michel, réclame que les entreprises pharmaceutiques fassent preuve de "transparence" sur la cause des retards de livraison des vaccins contre le Covid annoncés par AstraZeneca et Pfizer.

- Les Portugais votent confinés -

Malgré un nouveau confinement général et une explosion des cas, les Portugais ont voté dimanche pour une élection présidentielle qui doit sceller la reconduction du candidat conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa.

Le taux de participation (35,4%) n'était qu'en légère baisse à 16H00 GMT par rapport à la présidentielle de 2016.

- Israël suspend les vols -

Le gouvernement israélien a décrété dimanche soir la suspension pour près d'une semaine des vols internationaux à partir de et vers Israël.

- Nouvelle-Zélande: nouveau cas local -

La Nouvelle-Zélande a enregistré son premier cas local depuis plus de deux mois, une femme rentrée d'Europe fin décembre et testée négative à deux reprises pendant sa quarantaine.

- Plus de deux millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,12 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur près de 99 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (417.441), devant le Brésil (216.445) et l'Inde (153.339).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, notamment concernant la Russie.

