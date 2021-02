Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Livraison supplémentaire de vaccins d'AstraZeneca à l'UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé dimanche qu'AstraZeneca allait livrer à l'UE neuf millions de doses de plus que prévu de son vaccin contre le Covid, soit 40 milions de doses au total, un chiffre en hausse de 30%.

L'entreprise, qui subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens en raison d'importants retards de production, "commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu" et "étendra également sa capacité de fabrication en Europe", a écrit Mme von der Leyen sur Twitter.

- L'OMS au marché de Wuhan

Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui enquêtent sur le terrain en Chine depuis vendredi sur l'origine du coronavirus, se sont rendus dimanche au marché Huanan de Wuhan, premier foyer connu de l'épidémie.

Ce marché, où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants, est fermé depuis janvier 2020.

- Premier cas du variant sud-africain en Grèce

Un premier cas de contamination par le variant du nouveau coronavirus identifié en Afrique du Sud a été détecté dimanche dans une église à Thessalonique, la deuxième ville grecque (nord), a-t-on appris auprès de l'Organisme national de la santé publique (Eody).

- Hospitalisations en hausse en France

La France a enregistré près de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que le nombre des hospitalisations et des réanimations est en hausse, selon les chiffres officiels diffusés dimanche.

- Les écoles rouvriront le 8 février aux Pays-Bas

Fermées à la mi-décembre, les écoles maternelles et primaires néerlandaises devraient rouvrir le 8 février dans un contexte de baisse du taux de contamination par le coronavirus aux Pays-Bas, a annoncé dimanche le gouvernement.

- Plus de 20.000 morts au Canada

Le Canada a franchi dimanche le seuil des 20.000 morts depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a environ un an. Le Québec, la province avec le plus lourd bilan, a enregistré jusqu'ici 9.794 morts et l'Ontario, la province la plus peuplée, 6.188.

- Ferme de visons contaminée en Pologne

Le ministère polonais de l’Agriculture a annoncé dimanche soir la découverte du premier cas dans ce pays de vison contaminé au Covid-19. "Des mesures administratives ont été prises en vue de la liquidation des animaux" de la ferme située aux alentours de Kartuzy (nord), selon la même source.

- Manifestation sauvage d'antimasques à Vienne

Environ 10.000 personnes, dont des néonazis, ont bravé dimanche à Vienne, en violation des mesures sanitaires, une interdiction de manifester contre le couvre-feu et le confinement décidés par le gouvernement pour tenter d'endiguer le coronavirus.

- ... arrestations préventives à Bruxelles

Près de 500 personnes ont été arrêtées préventivement dimanche à Bruxelles pour empêcher deux manifestations interdites par les autorités contre les mesures anti-Covid, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale.

- et descentes policières en Pologne

La police polonaise a réalisé plusieurs descentes dans des clubs et discothèques ouverts malgré l'interdiction.

- L'Algérie rassure sa population

Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a promis dimanche que son gouvernement allait acquérir des vaccins anti-Covid en quantité "suffisante", au lendemain du lancement de la campagne de vaccination qui va durer "toute l'année".

- Israël: foule aux obsèques d'un rabbin

Des milliers de juifs ultra-orthodoxes ont participé dimanche aux obsèques d'un rabbin à Jérusalem, en violation des règles imposés par les autorités pour endiguer la pandémie de Covid-19.

- Plus de 2,2 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,2 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche à 11H00 GMT. Plus de 102,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (441.302), suivis du Brésil (224.504), du Mexique (158.074), de l'Inde (154.274) et du Royaume-Uni (105.571).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

burx-cn/am