Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccins: les livraisons à l'UE vont accélérer -

Le laboratoire allemand BioNTech promet de livrer à l'Union européenne jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires de son vaccin développé avec Pfizer au deuxième trimestre. Auparavant, la présidente de la Commission européenne avait annoncé qu'AstraZeneca, tancé pour ses retards de production, allait livrer à l'UE neuf millions de doses de plus que prévu de son vaccin.

Le géant allemand de la pharmacie Bayer a de son côté annoncé qu'il allait produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-19 développé par son compatriote CureVac.

Une réunion au sommet s'est ouverte à Berlin entre les dirigeants allemands et plusieurs groupes pharmaceutiques pour tenter de relancer la campagne de vaccination, qui piétine en Allemagne comme dans de nombreux pays européens.

- Assouplissements en Italie -

L'Italie assouplit les restrictions anti-Covid en vigueur dans la plupart de ses régions, permettant notamment la réouverture des bars et restaurants en journée et des musées en semaine. Un couvre-feu reste en vigueur sur tout le territoire national de 22H00 à 05H00.

- ... et en Pologne -

Les musées, bibliothèques, galeries d'arts et centres commerciaux rouvrent en Pologne où les restrictions pour lutter contre le coronavirus ont été allégées. Mais la plupart des écoles resteront fermées au moins jusqu'en mars.

- Dépistage massif en Angleterre -

Les autorités sanitaires britanniques lancent une opération de dépistage massif dans huit zones de l'Angleterre où ont été détectés des cas de variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud, certains sans lien établi avec un quelconque voyage.

Depuis le 22 décembre, 105 cas de ce variant susceptible d'être plus contagieux, contre lequel certains des vaccins actuels semblent moins efficaces, ont été détectés.

- L'Allemagne aide le Portugal -

Berlin va envoyer mercredi une équipe médicale de 26 personnes, 50 appareils respiratoires, 150 appareils de perfusion et 150 lits médicaux au Portugal, pays actuellement le plus frappé au monde par la pandémie.

- Emirates propose de livrer les vaccins -

La compagnie aérienne Emirates, la plus importante du Moyen-Orient, propose de faire de Dubaï un centre de stockage des vaccins anti-Covid-19 et d'en assurer la distribution aux pays en développement. "La plupart des pays ont un problème de stockage alors que nous avons cette capacité", argumente la compagnie.

- France: des restaurants bravent l'interdiction d'ouvrir -

Quelques restaurants ont ouvert lundi à l'appel d'un restaurateur du Doubs (Est de la France) en dépit des interdictions sanitaires. Des "cas isolés", estime le gouvernement, rappelant que ces établissements seront privés d'aides publiques "pendant un mois".

La réouverture des restaurants, fermés depuis trois mois sauf pour la vente à emporter et le "click and collect", n'est pas envisagée par le gouvernement avant la mi-février au plus tôt.

- Tourisme suspendu en Polynésie française -

Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française, dont c'est le premier secteur d'activité, seront suspendus à partir de mercredi en raison de la pandémie.

- Edouard Philippe testé positif -

L'ancien Premier ministre français Edouard Philippe, 50 ans, a été testé positif au Covid-19, selon son entourage, qui affirme qu'il se "porte bien".

- Humains confinés, rhinocéros épargnés -

Le nombre de rhinocéros tués en Afrique du Sud en 2020 a chuté de 33%, une forte baisse du braconnage due en partie aux restrictions de mouvement pour endiguer le Covid-19. Au moins 394 rhinocéros ont été abattus en 2020, pour 594 en 2019.

- Plus de 2,2 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.227.605 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Plus de 102,8 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 441.331 décès, suivis par le Brésil (224.504), le Mexique (158.536), l'Inde (154.392) et le Royaume-Uni (106.158).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

