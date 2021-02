Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- AstraZeneca pas recommandé aux plus de 65 ans -

En France comme en Suède les autorités sanitaires ont indiqué mardi qu'elles ne recommandaient pas le vaccin du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca aux personnes de plus de 65 ans, faute de données actuellement disponibles sur son efficacité dans cette classe d'âge. En France ce vaccin pourra être injecté par les pharmaciens.

- Le vaccin russe efficace à plus de 91% -

Le vaccin Spoutnik V, au sujet duquel la Russie avait été accusée de manquer de transparence, est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques, selon des résultats publiés mardi dans la revue médicale The Lancet, validés par des experts indépendants.

Après la parution de cette étude, la chancelière allemande Angela Merkel s'est dite ouverte, sous condition, à l'idée d'utiliser ce vaccin en Europe.

Les 40.000 premières doses de Spoutnik V sont arrivées mardi en Hongrie, premier pays de l'Union européenne à l'avoir autorisé.

- Vaccins: 100 millions de doses administrées -

Plus de 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde, moins de deux mois après le lancement début décembre des premières campagnes de vaccination de masse, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles.

Les pays à revenu élevé (au sens de la Banque mondiale), qui n'hébergent que 16% de la population mondiale, concentrent 65% des doses administrées jusqu'à présent dans le monde. Outre Israël, il s'agit, pour l'essentiel, de pays nord-américains, européens et du Golfe (Royaume-Uni, Etats-Unis, Emirats arabes unis, etc.).

- Pfizer s'attend à 15 milliards USD de ventes de son vaccin -

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer estime que les ventes du vaccin anti-Covid, développé en partenariat avec la société allemande BioNTech, atteindront environ 15 milliards de dollars en 2021, somme qui pourrait augmenter si le laboratoire signe des contrats supplémentaires.

- Japon: état d'urgence prolongé -

Le gouvernement japonais a prolongé mardi jusqu'au 7 mars son état d'urgence à Tokyo et dans 10 départements sur les 11 déjà concernés. Cette mesure est toutefois beaucoup plus souple que les mesures de confinement dans d'autres pays, marquée surtout par un appel au télétravail et à la fermeture des bars et restaurants à 20H00.

- Reouvertures d'écoles -

La plupart des écoles roumaines, qui ont connu l'une des plus longues fermetures d'Europe, rouvriront lundi, alors que la propagation du coronavirus est en "légère baisse", a annoncé le président Klaus Iohannis.

L'Ouganda a également annoncé la réouverture de ses écoles, fermées depuis près d'un an.

- Décès de Tom Moore -

Devenu un héros pour les Britanniques pour avoir réuni une somme record pour les soignants pendant le premier confinement, le vétéran Tom Moore est décédé mardi à l'âge de 100 ans, après avoir été testé positif au Covid-19.

- Plus de 2,2 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.237.990 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 443.365 décès, suivis par le Brésil (225.099), le Mexique (159.100), l'Inde (154.486) et le Royaume-Uni (106.564).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

