Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Appel à la pudence en France -

Le gouvernement a appelé les Français à "la plus grande prudence" à la veille des vacances d'hiver, sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, écartant "à ce jour" l'hypothèse d'un reconfinement. Un confinement a cependant été décidé à Mayotte à compter de vendredi et pour une durée de trois semaines.

"Télétravailler partout où c’est possible devient impératif" pour lutter contre le Covid-19, a déclaré jeudi le Premier ministre français, qui a promis l'ouverture "dans les prochains jours" d'1,7 million de rendez-vous supplémentaires fin février et mars, pour des premières injections de vaccins contre le Covid-19.

- Vaccin AstraZeneca aux moins de 65 ans -

La décision de réserver le vaccin d'AstraZeneca aux moins de 65 ans faute de données suffisantes sur son efficacité pour les plus âgés, s'est étendue jeudi en Europe, au Danemark, à la Norvège et aux Pays-Bas.

Les trois pays ont adopté ainsi la même ligne que l'Allemagne, la France, la Suède et la Belgique tandis que la Suisse a demandé des données supplémentaires avant d'autoriser le vaccin sur son territoire.

- Cuba: accélération épidémique -

Cuba fait face à une accélération des contaminations. Jeudi, l'île de 11,2 millions d'habitants a annoncé 816 nouveaux cas, portant le total à 30.345 cas dont 225 décès.

Même si ces chiffres demeurent bas par rapport au reste du continent américain, ils inquiètent en raison du strict embargo des Etats-Unis et des pénuries récurrentes d'aliments et de médicaments.

Les autorités locales ont annoncé que La Havane repasserait vendredi soir sous couvre-feu (de 21H00 à 05H00).

- Plan de la Croix-Rouge pour la vaccination -

La Croix-Rouge a lancé jeudi un plan doté de 92,5 millions d'euros pour aider les pays pauvres à mettre en place des programmes de vaccination.

Selon une analyse de l'organisation, près de 70% des doses de vaccin administrées jusqu'à présent l'ont été dans les 50 pays les plus riches de la planète, tandis que 0,1% ont été injectées dans les 50 pays les plus pauvres.

Selon un comptage de l'AFP réalise jeudi à partir de sources officielles, plus de 116 millions de doses de vaccins antiCovid ont été administrées à ce stade dans au moins 82 pays ou territoires.

- "Passeports" vaccinaux -

La Suède va développer un certificat électronique de vaccination contre le Covid-19 destiné à voyager et d'autres usages, a annoncé le gouvernement jeudi, après une décision similaire du Danemark.

- Spoutnik V en Iran et en Cisjordanie -

Les premières doses du vaccin russe Spoutnik V sont arrivées jeudi en Iran, pays le plus durement touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

L'Autorité palestinienne a également reçu 10.000 doses de ce vaccin en Cisjordanie, tandis que le Hamas dans la bande de Gaza a annoncé un allègement des mesures sanitaires.

- Vaccins: demande d'aide de Pyongyang -

La Corée du Nord a fait une demande pour recevoir près de deux millions de doses de vaccins contre le Covid-19, alors que ce pays isolé affirme être exempt du virus.

Il s'agit de la première confirmation officielle que Pyongyang a demandé une aide internationale.

- Plus de 2,26 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,26 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 450.805 décès recensés, devant le Brésil (227.563 morts), le Mexique (161.240), l'Inde (154.703) et le Royaume-Uni (109.335).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclue les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

