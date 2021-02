Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin d'AstraZeneca: l'OMS s'interroge... -

Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) examinaient lundi le vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca et Oxford, dont l'efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus est mise en cause.

Ce vaccin, que le Royaume-Uni a été le premier à administrer massivement à sa population, a déjà été approuvé par plusieurs autres pays et l'Union européenne, certains le limitant aux moins de 65, voire 55 ans.

- ... et l'Afrique du Sud suspend -

L'Afrique du Sud a annoncé suspendre temporairement son programme de vaccination contre le Covid-19 qui devait démarrer dans les prochains jours avec un million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca, après une étude révélant une efficacité "limitée" contre le variant sud-africain chez les jeunes adultes.

- Le variant britannique se propage aux Etats-Unis -

Un variant du coronavirus identifié initialement au Royaume-Uni se propage rapidement à travers les Etats-Unis avec un doublement du nombre de cas tous les 10 jours, menaçant de provoquer un nouveau pic épidémique, selon une étude.

Un élu républicain du Congrès américain, Ron Wright, 67 ans, est décédé du Covid-19, devenant le premier membre siégeant au Capitole à succomber au virus.

- Royaume-Uni : les sans-papiers seront vaccinés -

Les migrants sans-papiers au Royaume-Uni auront le droit d'être vaccinés gratuitement contre le Covid-19 sans vérification de leur droit de résidence, a indiqué le gouvernement lundi.

- Couvre feu prolongé aux Pays-Bas -

Les Pays-Bas ont prolongé lundi jusqu'au 2 mars le couvre-feu entamé le 23 janvier, ce qui avait alors déclenché les pires émeutes connues par ce pays au cours des 40 dernières années.

- Russie : forte mortalité en 2020 -

La Russie a enregistré une hausse brutale de la mortalité en 2020, alimentée par la pandémie de Covid-19, selon les données publiées lundi qui font état de plus de 162.000 décès liés au nouveau coronavirus sur la seule période avril-décembre.

- Vaccins : Macron inquiet pour les pays émergents -

Le président français Emmanuel Macron a souligné lundi la nécessité d'"accélérer" le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les pays émergents, en s'entretenant avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

- Epidémie officieuse en Tanzanie -

En Tanzanie, l'épidémie de Covid-19 s'étend mais de manière officieuse alors que le président tanzanien John Magufuli a dès le départ minimisé la dangerosité du virus, assurant que les prières avaient sauvé son pays.

- Danemark : retour à l'école en primaire -

Au Danemark, près de 300.000 élèves d'écoles primaires sont retournés en classe lundi après cinq semaines de télé-enseignement, marquant le premier assouplissement des règles anti-Covid drastiques dans le pays nordique.

- Tests pour chats et chiens à Séoul -

A Séoul, les chats et chiens qui souffrent de fièvre, toux ou difficultés respiratoires peuvent être testés pour le coronavirus s'ils ont été exposés à des personnes porteuses de la maladie, a annoncé lundi le gouvernement de l'agglomération de la capitale de la Corée du Sud.

Le pays a connu son premier cas de contamination chez un animal, en l'occurrence un chaton.

- Plus de 2,3 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi vers 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (463.470), devant le Brésil (231.534), le Mexique (166.200), l'Inde (155.080) et le Royaume-Uni (112.465).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

