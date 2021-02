Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Pays-Bas: la justice conteste le couvre-feu -

Un tribunal de La Haye a statué mardi que le gouvernement néerlandais doit mettre fin au couvre-feu en vigueur, une mesure de lutte contre le Covid-19 qui avait conduit à de violentes émeutes dans le pays.

Selon lui, "l'urgence particulière" requise pour instaurer une telle mesure n'a pas été démontrée. Le gouvernement néerlandais avait annoncé début février prolonger le couvre-feu national, en vigueur de 21H00 à 4H30 depuis le 23 janvier, jusqu'au 2 mars.

- Début des vaccinations ciblées au Japon -

Le Japon a confirmé qu'il commencerait mercredi à administrer des vaccins contre le Covid-19, réservés dans un premier temps à un nombre réduit de personnels hospitaliers, le reste de la population devant attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'approche des Jeux olympiques.

La vaccination sera d'abord élargie aux autres personnels de santé. Elle ne sera pas étendue aux personnes âgées avant avril au plus tôt.

- La Corée du Nord en mal de vaccins -

Des hackers nord-coréens ont cherché à pénétrer les systèmes informatiques du géant pharmaceutique Pfizer pour trouver des informations sur le vaccin et les traitements contre le coronavirus, rapportent mardi des médias citant les services de renseignement sud-coréens.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un affirme que le pays n'a connu aucun cas de contamination, mais des experts jugent cela peu vraisemblable étant donné que la Chine limitrophe est le principal partenaire commercial de Pyongyang.

Tout en affirmant être exempt du virus, la Corée du Nord a fait récemment une demande de vaccins contre le Covid-19, dont elle devrait recevoir près de deux millions de doses, selon l'Alliance du vaccin (Gavi).

- Vaccination au Chili -

Le Chili, qui a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à lancer sa campagne de vaccination massive le 24 décembre, a commencé lundi à vacciner ses enseignants contre le Covid-19 dans le but de rouvrir les écoles du pays pour le début de l'année scolaire le 1er mars.

Un total de 513.621 professeurs mais aussi personnels du secteur de l'éducation doivent recevoir le vaccin.

Le gouvernement s'est fixé pour but de vacciner les 5 millions d'individus les plus à risques avant le 30 mars et 10 millions d'autres personnes avant le 30 juin dans ce pays qui compte 36 millions d'habitants.

- Plus de 2,4 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.408.243 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Après les Etats-Unis (486.332 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.773), le Mexique (174.657), l'Inde (155.813) et le Royaume-Uni (117.396).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.