Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Royaume-Uni: 20 millions de personnes totalement vaccinées -

Le Royaume-Uni a franchi dimanche la barre des 20 millions de personnes totalement vaccinées contre le Covid-19, soit près de 40% de la population adulte, à la veille d'une étape majeure du déconfinement.

L'objectif est d'administrer une première dose à tous les adultes d'ici fin juillet.

Après la réouverture des terrasses et commerces non essentiels en avril, l'Angleterre s'apprête lundi à rouvrir les pubs et restaurants en salles, les lieux culturels, les hôtels et les stades avec une capacité limitée à 10.000 spectateurs maximum.

Ce tableau est assombri par des poussées locales du variant dit "indien", dans le nord-ouest de l'Angleterre et à Londres, dont le nombre de cas a plus que doublé en une semaine. Le gouvernement britannique s'est dit dimanche confiant dans l'efficacité des vaccins anti-Covid contre ce variant.

- Eurovision: deux cas positifs -

Un membre de la délégation islandaise à l'Eurovision a été testé positif au Covid-19 à quelques heures de l'ouverture de ce concours dimanche à Rotterdam (Pays-Bas), après un cas découvert samedi dans la délégation polonaise, ont annoncé les organisateurs.

Tout comme la délégation polonaise, la délégation islandaise ne pourra pas assister à la cérémonie d'ouverture de la compétition musicale.

- Plus de 3,3 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3,371 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (585.708 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (434.715), l'Inde (270.284), le Mexique (220.384) et le Royaume-Uni (127.675). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

- France: 20 millions de primo-vaccinés -

La France a passé samedi le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une première injection de vaccin. Le pays qui vise 30 millions de primo-vaccinés à la mi-juin, va alléger mercredi les contraintes sanitaires en rouvrant commerces, terrasses et lieux culturels.

- Tourisme au Portugal, manifestation à Lisbonne -

Après le Royaume-Uni, le Portugal autorisera à partir de lundi les touristes en provenance de la plupart des pays européens, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur portugais.

Parallèlement des centaines de personnes, majoritairement sans masque, se sont rassemblées samedi à Lisbonne pour protester contre les règles sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus et défendre "les libertés individuelles".

- Plus de 70.000 décès en Argentine -

L'Argentine a dépassé samedi le seuil des 70.000 décès dus au coronavirus, alors que la moyenne des nouveaux cas quotidiens se situe à plus de 20.000, selon les autorités.

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, 400 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 70.253.

- Inde: confinement au Bengale -

L'Etat indien du Bengale occidental, particulièrement frappé par la pandémie de Covid-19 après des rassemblements électoraux de masse en avril, a imposé samedi un confinement de deux semaines afin de tenter de freiner les contaminations.

Cet Etat, dont les hôpitaux sont submergés, a enregistré 21.000 nouveaux cas de contamination sur les 326.000 rapportés en Inde samedi.

