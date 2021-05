Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- UE: 200 millions de doses administrées -

Plus de 200 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées à environ 148 millions de personnes au sein de l'Union européenne, soit 33,2% de la population, selon un décompte réalisé mardi par l'AFP, et près de 53 millions d'Européens sont désormais entièrement vaccinés.

Malte se distingue avec quelque 32,5% de sa population déjà entièrement vaccinée, tandis que 64% de ses habitants ont déjà reçu au moins une dose. A l'inverse, en Bulgarie, seuls 10,2% des habitants ont reçu une dose de vaccin, et à peine 6% sont complètement vaccinés.

- Vaccin GSK-Medicago: résultats intermédiaires positifs -

Le laboratoire britannique GSK et la société biopharmaceutique canadienne Medicago ont annoncé mardi des résultats positifs intermédiaires d'un essai clinique de phase 2 pour leur candidat-vaccin contre le Covid-19.

GSK développe un autre candidat-vaccin avec le laboratoire français Sanofi, qui a publié lundi des résultats positifs d'un essai clinique après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard.

- AstraZeneca abandonné en Autriche -

L'Autriche va cesser d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca, évoquant les problèmes de livraison et sa mauvaise réputation, dans le sillage de la Norvège et du Danemark qui avaient eux invoqué les risques rares mais graves de complications.

Le pays, dont un tiers de la population de 8,9 millions d'habitants a reçu au moins une dose, compte principalement sur BioNtech/Pfizer et Moderna, qui utilisent la technologie de l'ARN messager.

- Bilans/vaccins: changement de politique en Tanzanie -

Un comité d'experts, installé par la nouvelle présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, recommande la reprise de la publication de chiffres officiels sur la propagation du Covid-19 dans le pays, après plus d'un an d'interruption et préconise de proposer des vaccins aux travailleurs de première ligne et aux personnes vulnérables.

L'ancien président John Magufuli, soudainement décédé le 18 mars, refusait d'imposer des mesures pour endiguer la maladie, dont il minimisait la présence et la gravité.

- Japon: l'économie se contracte de 1,3% -

Le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'est replié de 1,3% sur la période janvier-mars par rapport au trimestre précédent, selon des données préliminaires officielles, reflétant l'impact économique de la recrudescence du coronavirus dans le pays.

- Eurostar échappe à la faillite -

La compagnie transmanche Eurostar filiale, à 55% de la SNCF, a annoncé mardi avoir conclu un accord de financement de 250 millions de livres (290 millions d'euros) avec ses actionnaires et ses banques, lui permettant d'échapper à une faillite imminente.

L'entreprise, qui a perdu presque tous ses passagers depuis un an et n'a pas bénéficié d'aides directes ou de prêts garantis par les Etats, devait absolument trouver de l'argent frais avant fin mai-début juin pour éviter le dépôt de bilan.

- Chine: du rap pour promouvoir les vaccins -

Après les oeufs gratuits et les bons de réduction, du rap: face à des populations encore parfois rétives, les autorités chinoises ont publié mardi une vidéo hip-hop pour faire la promotion de la vaccination anti-Covid.

La vidéo, au refrain entêtant de "fais-toi vacciner vite", a été diffusée sur les réseaux sociaux par le ministère de la Santé de la province du Sichuan (sud-ouest), et a reçu plusieurs milliers de mentions "j'aime".

- Des médecins réclament l'annulation des JO -

Une association japonaise regroupant près de 6.000 médecins a appelé mardi à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui risquent selon eux d'aggraver encore la situation sanitaire déjà précaire dans le pays, actuellement touché par une quatrième vague d'infections au coronavirus.

- Près de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.391.849 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10h00 GMT.

Après les États-Unis (586.359 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (436.537), l'Inde (278.719), le Mexique (220.493), et le Royaume-Uni (127.684).

