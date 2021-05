Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Nouveau variant au Vietnam -

Le Vietnam qui avait été jusqu'à récemment très peu touché par le Covid-19, a découvert un nouveau variant qui se transmet rapidement dans l'air, et est une combinaison des variants indien et britannique, ont rapporté samedi les médias d'Etat.

Le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville.

- Pfizer efficace contre le variant indien -

Le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de neutraliser le variant indien du coronavirus, avec cependant une "efficacité légèrement diminuée" en laboratoire, selon une étude de chercheurs de l'Institut Pasteur.

- Concert-test à Paris -

5.000 spectateurs masqués avaient rendez-vous samedi pour danser au son des tubes du groupe de rock français Indochine et retrouver l'ambiance du live, lors d'un concert à Paris doublé d'une étude scientifique très attendue par un secteur durement éprouvé par le Covid-19.

L'étude doit permettre de démontrer que s'ils sont testés négatifs en amont, les spectateurs ne courent pas plus de risque de se contaminer au concert qu'en temps normal.

- Sclérose en plaques et Covid: inquiétude autour de certains traitements -

Certains traitements contre la sclérose en plaques, les anti-CD20, semblent annuler la protection des vaccins contre le Covid-19 et augmentent le risque de faire une forme grave, s'alarment des spécialistes de la sclérose en plaques avant la journée mondiale de cette maladie dimanche.

- Concert en Floride: 18 dollars avec vaccin mais... 1.000 dollars sans ! -

Pour assister au concert du groupe Teenage Bottlerocket prévu le 26 juin à Saint Petersburg, en Floride, les amateurs devront débourser 18 dollars s'ils sont vaccinés contre le Covid-19. Sinon, le ticket leur coûtera... 999,99 dollars.

- Espagne: réouverture des ports aux navires de croisière le 7 juin -

Les navires de croisière internationaux vont pouvoir accoster dans les ports espagnols à partir du 7 juin, a annoncé le gouvernement, levant des restrictions imposées au début de la pandémie.

- Allemagne: enquêtes pour fraude aux tests fictifs -

Plusieurs enquêtes ont été lancées en Allemagne contre des structures proposant des tests Covid-19 rapides, soupçonnées de gonfler le nombre de dépistages réalisés pour obtenir des remboursements non mérités de la part de l'Etat.

- France: le déficit budgétaire s'envole -

En raison des dépenses massives engagées pour soutenir la reprise de l'économie affaiblie par l'épidémie, le déficit budgétaire français devrait atteindre "environ 220 milliards d'euros" cette année, soit un nouveau record après 2020 avec près de 47 milliards de plus que ce qui a été budgété initialement, a déclaré samedi le ministre des Comptes publics.

- Plus de 3,52 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.524.960 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT.

Après les États-Unis (593.962 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (459.045), l'Inde (322.512), le Mexique (223.072) et le Royaume-Uni (127.768).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".

burx-fm-frd/ber/blb