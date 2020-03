Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 30.000 morts dans le monde.

- Un tiers des décès en Italie -

Avec 10.023 morts dont 889 comptabilisés en 24 heures, l'Italie concentre à elle seule près d'un tiers des décès dans le monde liés au nouveau coronavirus.

La contagion poursuit toutefois son lent ralentissement, alors qu'au total 92.472 cas ont été enregistrés.

- L'Espagne encore plus à l'arrêt -

L'Espagne a ordonné à tous les salariés travaillant dans des secteurs non essentiels de rester chez eux durant ces deux prochaines semaines.

Deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie avec 5.690 morts, l'Espagne a enregistré 832 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, un record, et plus de 8.000 nouveaux cas.

- Plus de 2.000 morts aux Etats-Unis -

Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 2.000 samedi, dont un bébé de moins d'un an, tandis que le nombre des cas bondissait à plus de 120.000, selon l'université Johns Hopkins, dont le décompte fait référence

- Trump renonce à isoler New York -

Donald Trump a renoncé, après l'avoir envisagé, à placer en "quarantaine" l'Etat de New York, qui concentre près de la moitié des 115.000 cas de Covid-19 dans le pays, le chiffre le plus élevé au monde. Le virus y a tué près de 1.900 personnes, avec un bond de 450 décès en une journée.

- Plus de 30.000 morts dans le monde -

Au moins 640.778 cas d'infection, dont plus de 30.000 décès, ont été officiellement déclarés dans 183 pays et territoires depuis l'apparition de la pandémie en décembre en Chine, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.

Plus de 21.330 personnes sont mortes en Europe, continent le plus durement touché.

La Chine continentale compte 3.295 morts pour 81.394 cas, l'Iran 2.517 morts pour 35.408 cas, la France 2.314 morts pour 37.575 cas.

Le Royaume-Uni a passé la barre des 1.000 morts avec 260 nouveaux décès en une seule journée.

- Le paquebot Zaandam va pouvoir franchir le canal de Panama -

Le paquebot Zaandam, à bord duquel plusieurs cas de Covid-19 ont été déclarés, va finalement pouvoir traverser le canal de Panama pour poursuivre sa route, tandis que les passagers sains sont actuellement transbordés pour éviter la contamination.

- Appel à la solidarité européenne -

Alors que l'Union européenne ne parvient pas à s'entendre sur une riposte financière commune forte, le Premier ministre italien Giuseppe Conte appelle "à ne pas commettre d'erreurs tragiques", sinon "l'édifice européen tout entier risque de perdre sa raison d'être".

Une inquiétude partagée par le président français Emmanuel Macron: "Nous ne surmonterons pas cette crise sans une solidarité européenne forte, au niveau sanitaire et budgétaire.

Le manque de solidarité fait "courir un danger mortel" à l'UE, a averti également l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors.

- Confinement -

L'Irlande impose un confinement total jusqu'au 12 avril.

Le Ghana va mettre en place des mesures de confinement dans deux régions clés pour deux semaines.

La Russie décrète la fermeture de ses frontières à partir de lundi minuit (dimanche, 21H00 GMT).

- Premier train à Wuhan -

La ville chinoise de Wuhan se rouvre progressivement au monde extérieur après plus de deux mois d'isolement quasi total: le premier train de voyageurs autorisé depuis le confinement a ramené plusieurs dizaines d'habitants piégés depuis fin janvier à l'extérieur de la ville.