Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 100.000 morts en Europe -

Le Covid-19 a tué plus de 100.000 personnes en Europe, soit près des deux tiers des décès recensés dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT.

L'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie, qui a tué 157.539 personnes sur la planète.

Hormis les Etats-Unis qui comptabilisent le plus de morts (38.664 dont 1.891 sur les dernières 24 heures), l'Italie avec 23.227 décès et l'Espagne avec 20.043 morts sont les pays les plus atteints, suivis de la France (19.323) et du Royaume-Uni (15.464).

- Pékin "sciemment responsable"? -

Donald Trump a mis en garde samedi la Chine contre d'éventuelles "conséquences" si elle était "sciemment responsable" de l'épidémie.

"Elle aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été", a déclaré M. Trump lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche.

- Distances sociales pendant le ramadan ?-

Donald Trump a émis l'espoir samedi que les musulmans américains seront tenus aux mêmes normes de distanciation sociale pendant le ramadan que les chrétiens à Pâques, un certain nombre de fidèles ayant protesté contre les réglementations restrictives sur les rassemblements.

- Concert mondial virtuel -

Des dizaines de stars, des Rolling Stones à Céline Dion en passant par Taylor Swift, ont donné samedi un concert virtuel en soutien aux soignants luttant contre le nouveau coronavirus. L'occasion de voir les quatre membres des Rolling Stones jouer, chacun depuis son salon, leur tube "You can't always get what you want".

- La frontière USA-Canada reste fermée -

Les Etats-Unis et le Canada ont "trouvé un accord pour prolonger de 30 jours" la fermeture de leur frontière commune aux déplacements non essentiels, a annoncé le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

- Confinements prolongés -

L'Espagne a décidé de prolonger le confinement de sa population deux semaines de plus, jusqu'au 9 mai inclus, en assouplissant toutefois les mesures pour les enfants.

L'Algérie et le Maroc prolongent également leurs mesures de confinement, respectivement jusqu'au 29 avril et jusqu'au 20 mai.

- Royaume-Uni, des morts non comptabilisés -

Des milliers de personnes sont mortes en maisons de retraite au Royaume-Uni, bien au-delà des chiffres officiels, selon un organisme du secteur, Care England, avançant une estimation de 7.500 décès.

- 1.046 marins positifs -

1.046 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle, sur un total de 1.760 personnes, selon les chiffres définitifs de l'armée. L'origine de la contamination reste inconnue.

- 100.000 personnes rassemblées au Bangladesh -

Faisant fi du confinement et alors que le nombre des cas de contamination s'envole au Bangladesh, des dizaines de milliers de personnes ont participé aux funérailles d'un haut dignitaire musulman dans l'est du pays.

- "Dieu est avec nous" -

"Il ne faut pas se débiner face à ce virus, il faut l'affronter la tête haute, Dieu est avec nous". Le président d'extrême droite du Brésil Jair Bolsonaro s'est adressé aux croyants qui manifestaient contre l'avortement devant le palais présidentiel. Il a aussi de nouveau critiqué les mesures de confinement, lui qui qualifie de "petite grippe" le Covid-19.

- Le Zimbabwe demande la levée des sanctions -

Alors que le Zimbabwe fête le 40e anniversaire de son indépendance confiné et en crise, son président Emmerson Mnangagwa a exhorté les pays occidentaux à lever les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux en raison des violations des droits humains sous le règne de Robert Mugabe.

- Décès du bras droit du président nigérian -

Abba Kyari, le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'Etat nigérian Muhammadu Buhari, a été enterré samedi après avoir succombé au Covid-19.

burs-dth/ybl