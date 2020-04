Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 177.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe.

- Plus de 110.000 morts en Europe -

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 110.522 personnes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés au Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H GMT.

Dans le monde, elle a causé au moins 177.822 décès depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 2.571.881 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 45.075 décès pour 825.306 cas. Suivent l'Italie (24.648 morts), l'Espagne (21.717), la France (20.796) et le Royaume-Uni (17.337).

- Trump suspend l'immigration -

Le président américain Donald Trump a annoncé une "pause" de 60 jours sur la délivrance de cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent aux Etats-Unis.

En arrêtant l'immigration, le président américain Donald Trump entend "donner la priorité au travailleur américain", alors que le Covid-19 a mis au chômage 22 millions de personne dans son pays. Il doit signer le décret mercredi.

- Effet "dévastateur" -

"La crise du Covid-19 a un effet dévastateur sur les travailleurs et les employeurs", prévient l'Organisation internationale du travail (OIT), évoquant "des pertes massives, sur la production et les emplois dans l'ensemble des secteurs".

L'Amérique latine va connaître cette année la pire récession de son histoire, avec une chute attendue de 5,3% du PIB, selon les Nations unies.

- Etats-Unis: gare à la 2e vague -

Une deuxième vague épidémique du Covid-19 aux Etats-Unis pourrait être pire que la première, car elle coïnciderait avec le début de la grippe saisonnière, a averti un haut responsable de la Santé, appelant les Américains à se faire vacciner contre la grippe.

Le nombre de morts sur 24h est brutalement reparti à la hausse dans ce pays mardi, avec 2.751 décès supplémentaires, soit l'un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays.

- Oxygène: risque de pénurie -

Dans les pays pauvres d'Afrique ou d'Asie du Sud, les médecins manquent de l'élément le plus crucial pour sauver les malades les plus graves du Covid-19: l'oxygène lui-même, alertent les experts. Outre les respirateurs artificiels qui font parfois défaut, l'oxygène médical est une composante clé des soins intensifs.

- Chômage partiel massif en France -

En France, 10,2 millions de salariés, soit plus d'un salarié du secteur privé sur deux, sont concernés par le chômage partiel, un chiffre "considérable", a annoncé mercredi la ministre du Travail. Six entreprises sur dix sont concernées par ce dispositif qui permet au salarié d'être indemnisé à hauteur de 84% du salaire net.

- Aides -

Le président sud-africain a annoncé un "énorme plan de soutien économique et social" d'un montant de 24,4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables.

Le président américain Donald Trump a demandé à son administration d'établir un plan d'aide d'urgence à l'industrie du gaz et du pétrole, ravagée par la chute vertigineuse des prix du pétrole. Le Sénat américain a lui adopté un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME, aider les hôpitaux et renforcer le dépistage du coronavirus.

- Vaccin : essais cliniques en Allemagne -

Des essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus vont être lancés en Allemagne par la société BioNTech, basée à Mayence, en lien avec le laboratoire américain Pfizer, a annoncé mercredi l'autorité fédérale compétente.

C'est dans le monde le 4e essai sur l'homme d'un vaccin contre le Covid-19.

