Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 215.000 morts sur la planète.

- Masques partout en Allemagne -

Le port du masque dans les commerces devient obligatoire mercredi dans toute l'Allemagne. Après les transports publics, Berlin a décidé d'imposer le masque dans les magasins. Les 15 autres Länder avaient pris une mesure similaire la semaine dernière.

- Allemagne: signes de rebond -

Des signes d'aggravation de l'épidémie apparaissent en Allemagne, beaucoup moins touchée au départ que la plupart des autres grands pays. Pour la première fois depuis la mi-avril, le taux d'infection a de nouveau atteint le seuil de 1,0, ce qui signifie que chaque malade contamine une autre personne.

- Plans de déconfinement -

La France et l'Espagne ont présenté mardi des plans de déconfinement très progressifs.

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé un déconfinement à partir du 11 mai, différencié entre les départements "verts", où il sera appliqué largement, et "rouges", où il prendra une forme plus stricte. Les modalités comprendront des tests massifs, la réouverture progressive des écoles, des commerces (mais pas dans un premier temps des cafés et des restaurants) et le port obligatoire du masque dans les transports publics.

En Espagne, la feuille de route fixée par le gouvernement prévoit à partir du 9 mai un déconfinement par "phases" jusqu'à "fin juin", en fonction de l'évolution de la pandémie. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre.

- Fitch baisse la note de l'Italie -

L'agence de notation financière Fitch a abaissé mardi la notation financière de l'Italie, durement affectée par la pandémie du coronavirus. La notation passe de BBB à BBB-, assortie d'une perspective stable.

"Les fondamentaux de l'économie et des finances publiques italiennes sont solides", a répliqué le ministère italien des Finances.

- Plus de 215.000 morts -

Le nouveau coronavirus a fait plus de 215.000 morts dans le monde. Depuis l'apparition de la maladie en Chine en décembre, 3.068.300 cas ont été recensés sur la planète, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19h00 GMT.

Les Etats-Unis, où la barre du million de cas recensés a été franchie mardi, sont le pays qui a enregistré le plus grand nombre de morts (58.351), devant l'Italie (27.359), l'Espagne (23.822), la France (23.660). Le Royaume-Uni, qui va inclure à partir de mercredi les décès dans les maisons de retraite dans ses bilans quotidiens, comptait mardi 21.678 morts.

- Plus de 5.000 morts au Brésil -

Le Brésil a franchi mardi la barre des 5.000 morts du nouveau coronavirus, après avoir enregistré un record national de 474 décès dans les dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Avec un total de 5.017 décès causés par le Covid-19, le Brésil a le bilan le plus lourd d'Amérique latine.

- Avertissement de la FAO -

La pandémie de coronavirus va entraîner une augmentation de la faim et de la pauvreté dans les pays d'Amérique latine, selon un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rendu public mardi.

- Emplois supprimés dans l'aérien -

Dans un secteur du transport aérien en pleine tourmente, la compagnie British Airways prévoit de supprimer jusqu'à 12.000 emplois en raison de l'impact durable du Covid-29 sur son activité, a annoncé sa maison-mère, le groupe IAG.

Egalement frappée de plein fouet, l'entreprise islandaise Icelandair va se séparer de 2.000 salariés, en particulier des membres d'équipage, des services de maintenance ou des opérations au sol.

- Survol de New York -

Pour rendre hommage aux personnels soignants et urgentistes, un escadron de l'US Air Force et un autre de l'US Navy ont survolé mardi New York et ses environs dans un ciel sans nuages.