Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 235.000 morts dans le monde.

- USA: antiviral expérimental -

L'Agence américaine du médicament (FDA) a accordé vendredi une autorisation d'utilisation en urgence de l'antiviral expérimental remdesivir, après qu'un essai américain a montré qu'il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus gravement atteints du Covid-19.

"Je suis heureux d'annoncer que Gilead a obtenu de la FDA l'autorisation d'utilisation en urgence pour le remdesivir", a déclaré le président Donald Trump à la Maison Blanche.

- Plus de 235.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 235.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.

Plus de 3,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les pays les plus touchés en nombre de morts sont les Etats-Unis avec plus de 64.7000 décès, l'Italie (28.236 morts), le Royaume-Uni (27.510 morts), l'Espagne (24.824 morts) et la France (24.594 morts).

- Virus d'origine naturelle selon l'OMS -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui appelle la Chine à l'associer aux enquêtes sur l'origine du nouveau coronavirus, a estimé que ce virus était d'"origine naturelle".

- L'acheminement des vaccins menacé -

Des dizaines de pays risquent de se retrouver dépourvus de vaccins, notamment contre la rougeole, du fait des restrictions dans le transport aérien, a avertit l'Unicef, qui a constaté une réduction de 70% à 80% des envois de vaccins, depuis la semaine du 22 mars.

- Conséquences économiques -

Le gouvernement espagnol prévoit une contraction du PIB de 9,2% cette année ainsi qu'une envolée du taux de chômage à 19%.

En France, le marché automobile a chuté de 88,8% en avril.

La compagnie irlandaise Ryanair va supprimer 3.000 emplois pour "survivre".

- Confinement prolongé -

L'Inde a prolongé le confinement de deux semaines supplémentaires après le 4 mai, tout en allégeant certaines restrictions.

L'Irlande l'a prolongé jusqu'au 18 mai et les écoles ne rouvriront pas avant septembre.

Le Zimbabwe a annoncé une nouvelle extension jusqu'au 17 mai.

Les écoles de l'Etat de New York resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire.

- USA: manifestations anti-confinement -

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi en Californie pour exiger la levée du confinement en vigueur depuis six semaines dans leur Etat.

"Ouvrez la Californie!", ont scandé les protestataires près des plages de Huntington Beach, fermées par le gouverneur après un afflux de personnes le week-end dernier.

Des manifestations similaires se sont tenues à Los Angeles, Chicago et New York.

- New York: grève des loyers -

Plusieurs milliers de New-Yorkais qui craignent de perdre leur logement après avoir perdu leur emploi et mènent une "grève des loyers" sont descendus dans la rue vendredi.

Quelque 12.000 locataires, représentant quelque 100 immeubles new-yorkais, ont participé à l'action, selon les estimations des organisateurs.

- Congés pour les Chinois -

Les Chinois ont entamé cinq jours de congés nationaux du 1er-Mai, leurs premières vraies vacances depuis le début de l'épidémie, mais aucune affluence monstre n'est attendue, les gens restant sur leurs gardes. La Cité interdite a rouvert après trois mois de fermeture.

- Cérémonies religieuses en drive-in -

Les mosquées étant fermées en Iran en raison de l'épidémie, les fidèles ont adopté la solution du drive-in pour pouvoir se rassembler pendant les cérémonies religieuses du mois de ramadan.

- Le prix de la cocaïne s'effondre -

Le prix de la cocaïne produite illégalement au Pérou s'est effondré de 58% en raison de l'épidémie mondiale de coronavirus, ont indiqué vendredi les autorités.

