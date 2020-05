Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

- Plus de 260.000 morts -

La pandémie a fait au moins 266.919 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.

Plus de 3.806.440 cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 74.844 décès pour 1.244.119 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 30.615 morts, l'Italie (29.958), l'Espagne (26.070) et la France (25.987).

- La France prépare son déconfinement -

"La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai sur l'ensemble du territoire", a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, tout en précisant que la France restait "coupée en deux" en fonction des situations sanitaires et que des règles drastiques demeureraient en vigueur dans les zones classées "rouges", dont Paris.

- Vers un assouplissement -

Le Premier ministre Boris Johnson a appelé les Britanniques à la patience, à trois jours d'une allocution dans laquelle il doit annoncer un assouplissement "très limité" de certaines restrictions.

Au Danemark, les centres commerciaux pourront rouvrir à partir de lundi et les collèges et les restaurants le 18 mai.

Les écoles de Norvège pourront rouvrir à compter de lundi et les bars à partir du 1er juin.

En Grèce, l'Acropole d'Athènes et tous les sites archéologiques rouvriront le 18 mai avant la réouverture des musées le 15 juin.

- Effets "les plus dévastateurs" -

L'ONU, en quête de 4,7 milliards de dollars de plus, a rappelé que "les effets les plus dévastateurs et déstabilisateurs se feront sentir dans les pays les plus pauvres". "Le spectre de multiples famines se profile", a mis en garde un haut responsable, Mark Lowcock.

L'Organisation internationale du travail a prévenu que le confinement allait aggraver la pauvreté d'une grande partie des deux milliards de travailleurs de l'économie informelle à travers le monde, qui, sans soutien, devront choisir entre "mourir de faim ou du virus".

- Récession et chômage -

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre prévoit une chute du PIB de 14% cette année.

Aux Etats-Unis, plus de 3,1 millions de nouveaux chômeurs ont été dénombrés en une semaine, portant le total à 33,5 millions depuis le début de la pandémie.

- Tourisme en berne -

Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie, a estimé l'Organisation mondiale du tourisme.

Lufthansa a annoncé négocier avec l'Etat allemand un plan de sauvetage "de 9 milliards d'euros", qui pourrait inclure une nationalisation partielle du groupe.

- Traitements -

L'Autriche a annoncé la guérison de malades du Covid-19 soignés grâce à la transfusion de plasma sanguin de patients ayant contracté la maladie, un protocole testé dans plusieurs pays mais pour le développement duquel de plus amples données médicales sont nécessaires.

Moins d'une semaine après les Etats-Unis, le Japon est devenu le deuxième pays au monde à autoriser le médicament remdesivir.

- Des traces dans du sperme -

Une équipe de chercheurs chinois a constaté que le sperme de plusieurs personnes ayant contracté le Covid-19 était positif au virus, y compris chez des patients en rémission, selon une étude publiée par la revue scientifique américaine Journal of American Medical Association.

- Mise en garde contre la tisane malgache -

L'Organisation mondiale de la santé a rappelé à l'ordre les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir sans tests scientifiques la potion présentée par le président malgache Andry Rajoelina comme un remède contre le coronavirus.

- Rapatriement -

Une vaste opération de rapatriement de centaines de milliers d'Indiens bloqués à l'étranger du fait de la pandémie de Covid-19 a débuté jeudi, avec deux premiers vols au départ des Emirats arabes unis, dans une région qui compte de nombreux ressortissants de ce pays.

- Annulation -

Le carnaval du quartier de Notting Hill à Londres, qui rassemble chaque année des centaines de milliers de personnes fin août, a été annulé.

burs-acm/cds/mm