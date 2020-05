Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 300.000 morts

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 300.000 morts dans le monde, dont plus de 80% en Europe et aux Etats-Unis, depuis sont apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 20H30 GMT.

Au total, 300.140 décès ont été recensés dans le monde (pour 4.403.714 cas), dont 162.654 en Europe (1.825.812 cas), continent le plus touché. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (85.813). Ils devancent le Royaume-Uni (33.614), l’Italie (31.368), la France (27.425) et l'Espagne (27.321).

- Trump menace Pékin

Donald Trump a menacé de rompre toute relation avec la Chine en raison de sa gestion du coronavirus et assuré qu'il ne souhaitait plus parler "pour le moment" à son homologue chinois Xi Jinping. "Ils auraient pu l'arrêter", a-t-il martelé.

Pékin a reproché aux Etats-Unis de la "diffamer" après que Washington l'eut accusé de pirater la recherche américaine sur un vaccin.

- Le virus pourrait devenir endémique

Le Covid-19 pourrait devenir endémique dans nos communautés, "il pourrait ne jamais disparaître", y compris en cas de découverte d'un vaccin, a averti l'Organisation mondiale de la santé.

- Sanofi: indignation

En évoquant la perspective de réserver aux Etats-Unis la primeur d'un éventuel vaccin parce qu'ils collaborent à son développement, le laboratoire français Sanofi a provoqué une levée de boucliers en Europe, de nombreux dirigeants et organisations appelant à un accès "équitable et universel".

Pour l'Agence européenne des médicaments, un vaccin pourrait être prêt d'ici à un an dans un scénario "optimiste".

- Essai Discovery: pas encore de résultats

Le comité indépendant chargé d'analyser l'essai clinique européen Discovery a estimé qu'il n'y avait pas encore de résultats sur l'efficacité des quatre médicaments testés. "Ils nous ont dit qu'il fallait continuer" à inclure de nouveaux patients dans l'étude, a indiqué l'un des chercheurs.

- Aide historique

Les démocrates américains soumettront vendredi au vote de la Chambre des représentants un plan d'aide historique de 3.000 milliards de dollars pour lutter contre les ravages de la pandémie de coronavirus, un texte déclaré "mort-né" par Donald Trump et les républicains du Sénat.

- Déconfinement

Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août, a annoncé le gouvernement, en dévoilant un plan de soutien de 18 milliards d'euros au secteur du tourisme. Mais il a conseillé d'attendre pour les réservations en Europe.

Le Japon a annoncé la levée dans la majorité des régions de l'état d'urgence, le maintenant dans les grandes agglomérations comme Tokyo et Osaka.

Et en Finlande, les enfants ont repris le chemin de l'école.

- Pertes économiques et chômage

En Allemagne, la pandémie devrait amputer en 2020 les recettes fiscales de près de 100 milliards d'euros.

Les Etats-Unis ont enregistré près de 3 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage en une semaine. Au total, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage depuis mi-mars.

La Californie, cinquième économie mondiale à elle seule, prévoit cette année un déficit de 54 milliards de dollars à cause de la pandémie et va devoir procéder à des coupes massives pour compenser ces pertes, a déploré jeudi le gouverneur démocrate de l'Etat.

La pandémie va coûter 203 milliards de dollars au secteur de l'assurance en 2020.

- Des milliers de tombes en attendant les victimes

Le Cimetière général de Santiago, en plein cœur de la capitale et le plus grand du Chili, déblaie des milliers de tombes pour affronter l'augmentation des décès causés par la pandémie du nouveau coronavirus.

burx-cn/ob