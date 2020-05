Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 302.000 morts

Le nouveau coronavirus a fait au moins 302.489 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 4.454.090 cas de contamination ont été recensés dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 85.906 décès pour plus de 1,4 million de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 33.614 décès, l’Italie (31.368), l'Espagne (27.459) et la France (27425).

Plus de 12.000 résidents de maisons de retraite sont morts du Covid-19 en deux mois en Angleterre et au Pays de Galles.

- Récession -

L'Allemagne est officiellement entrée en récession au premier trimestre, avec une chute de 2,2% de son produit intérieur brut (PIB) provoquée par la pandémie.

Le PIB du Portugal a reculé de 3,9% au premier trimestre.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi injecter in extremis 1,6 milliard de livres dans l'opérateur des transports londoniens, dont les revenus ont fondu et qui va devoir augmenter ses tarifs.

- La Chine tend la main aux Etats-Unis -

La Chine a appelé vendredi à un renforcement de la coopération avec les Etats-Unis dans la lutte contre la pandémie, au moment où le président américain Donald Trump menace de "couper toute relation" avec Pékin.

- Nouveaux cas en Russie -

La Russie a recensé plus de 10.000 cas de contamination vendredi, le jour où Moscou entame une grande campagne de tests pour tenter d'établir la prévalence d'anticorps dans la population.

- Foyer au Kazakhstan -

Plus de 400 personnes travaillant sur un champ pétrolifère clé du Kazakhstan (qui compte au total 5.571 cas) ont été testées positives au nouveau coronavirus, ont annoncé vendredi les autorités.

- Réouverture des frontières -

La Slovénie a proclamé la fin de l'épidémie sur son territoire et rouvert ses frontières, même si certaines mesures préventives restent en vigueur.

Les trois Pays baltes ont levé les restrictions aux déplacements et instauré une zone de libre circulation entre eux. Pologne et Finlande pourraient rejoindre cette zone dans un avenir proche.

- Maladie de Kawasaki -

Un enfant de neuf ans, présentant des symptômes d'une forme proche de la maladie de Kawasaki décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, est mort, le premier décès de ce type en France.

- Baisse du trafic de drogue -

Les services chargés de la lutte contre les drogues en France estiment que le confinement a provoqué une diminution des trafics de stupéfiants comprise entre 30 et 40%, selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

- Aide historique -

Les Démocrates américains soumettent vendredi au vote de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement, un plan d'aide historique de 3.000 milliards de dollars pour lutter contre les ravages de la pandémie, un texte déclaré "mort-né" par Donald Trump et les Républicains du Sénat.

- Première division de football -

Le championnat de première division russe de football, suspendu à la mi-mars dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, reprendra le 21 juin, a annoncé vendredi la Fédération de football russe (RFS).

