Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Réouverture des frontières -

La Slovénie a proclamé la fin de l'épidémie sur son territoire et rouvert ses frontières, même si certaines mesures préventives restent en vigueur.

Les trois Pays baltes ont levé les restrictions aux déplacements et instauré une zone de libre circulation entre eux.

La Grèce a annoncé la réouverture prochaine et progressive de certaines liaisons maritimes et aériennes.

- Déconfinement -

L'Autriche a franchi une étape symbolique avec la réouverture de ses restaurants et de ses cafés viennois.

En République tchèque, les rassemblements de 300 personnes seront possibles à partir du 25 mai, quand les restaurants et les bars pourront également rouvrir.

La Russie a décidé de faire redémarrer fin juin son championnat de football.

En Irlande, lundi va marquer un assouplissement des mesures de confinement, avec réouverture de certains commerces et des plages.

- Saint-Pierre rouvre -

Entièrement désinfectée, la basilique Saint-Pierre de Rome rouvrira lundi ses portes aux touristes, mais avec de strictes règles de sécurité.

- Plus de 304.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 304.619 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Plus de 4.491.730 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 86.744 décès pour 1.429.990 cas.

Suivent le Royaume-Uni (33.998 morts), l'Italie (31.610), la France (27.529) et l'Espagne (27.459).

- Maladie de Kawasaki -

L'OMS a indiqué étudier un possible lien entre la maladie Covid-19 et la maladie de Kawasaki, un syndrome inflammatoire touchant les enfants et dont une forme proche a fait un premier mort en France.

- Vaccins -

Le président américain Donald Trump a déclaré espérer un vaccin d'ici la fin de l'année, "peut-être avant". Mais il a un peu plus tard nuancé son optimisme. "Un vaccin serait formidable", a-t-il affirmé.

De son côté, la Chine compte cinq vaccins expérimentaux anti-Covid-19 actuellement testés sur l'homme, et peut-être bientôt davantage.

- Banque de partage -

L'OMS va lancer une plateforme de partage de données et de licences de droits de propriété intellectuelle pour assurer l'accès du plus grand nombre aux découvertes médicales et technologiques réalisées dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

- Confinement prolongé à New York -

Les mesures de confinement pour la ville de New York ont été prolongées jusqu'au 28 mai, selon un nouveau décret du gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo.

- L'Allemagne en récession -

L'Allemagne est officiellement entrée en récession au premier trimestre, avec une chute de 2,2% de son produit intérieur brut. Le PIB du Portugal a reculé de 3,9% au premier trimestre.

- Transports à la peine -

Le gouvernement britannique a annoncé injecter in extremis 1,6 milliard de livres dans l'opérateur des transports londoniens.

A Paris, le trafic aérien commercial a atteint en avril seulement 1,4% du niveau d'il y a un an.

- Brésil : démission du ministre de la Santé -

Au Brésil, le ministre de la Santé a démissionné, pour "divergences de vues" avec le président Jair Bolsonaro sur les mesures à prendre, après n'avoir occupé le poste que pendant moins d'un mois.

