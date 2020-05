Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 304.000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 305.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Plus de 4.500.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 87.493 décès pour plus de 1,43 millions de cas.

Suivent le Royaume-Uni (33.998 morts), l'Italie (31.610), la France (27.529) et l'Espagne (27.459).

- Maladie de Kawasaki

L'OMS a indiqué étudier un possible lien entre la maladie de Covid-19 et la maladie de Kawasaki, un syndrome inflammatoire touchant les enfants et dont une forme proche a fait un premier mort en France.

- Vaccins

Le président américain, Donald Trump, a déclaré espérer un vaccin d'ici la fin de l'année, "peut-être avant". Mais il a un peu plus tard nuancé son optimisme. "Un vaccin serait formidable", a-t-il affirmé.

De son côté, la Chine compte cinq vaccins expérimentaux anti-Covid-19 actuellement testés sur l'homme, et peut-être bientôt davantage.

- Fitch abaisse la note de la France

L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi de stable à négative la perspective de la France, craignant une détérioration des finances publiques et de l'économie cette année, mais sans toucher pour l'instant à sa note "AA".

- Déconfinement

L'Autriche a franchi une étape symbolique avec la réouverture de ses restaurants et de ses cafés viennois.

En République tchèque, les rassemblements de 300 personnes seront possibles à partir du 25 mai, quand les restaurants et les bars pourront également rouvrir.

La Russie a décidé de faire redémarrer fin juin son championnat de football.

En Irlande, lundi va marquer un assouplissement des mesures de confinement, avec réouverture de certains commerces et des plages.

- L'Allemagne en récession

L'Allemagne est officiellement entrée en récession au premier trimestre, avec une chute de 2,2% de son produit intérieur brut. Le PIB du Portugal a reculé de 3,9% au premier trimestre.

- Transports à la peine

Le gouvernement britannique a annoncé injecter in extremis 1,6 milliard de livres dans l'opérateur des transports londoniens.

A Paris, le trafic aérien commercial a atteint en avril seulement 1,4% du niveau d'il y a un an.

La compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines a annoncé vendredi la suppression de 1.400 emplois dans ses filiales au Chili, en Colombie, Équateur et au Pérou, en raison de la réduction drastique de ses opérations due à la pandémie de coronavirus.

- Brésil: démission du ministre de la Santé

Au Brésil, le ministre de la Santé a démissionné, pour "divergences de vues" avec le président Jair Bolsonaro sur les mesures à prendre, après être resté en poste moins d'un mois.

- Substance efficace contre le coronavirus

Une nouvelle arme contre le Covid-19? Un revêtement anti-microbes serait en mesure d'éliminer le coronavirus de surfaces pour jusqu'à 90 jours en une seule application, selon une étude préliminaire publiée vendredi par des chercheurs de l'université d'Arizona.

- Repas 3 étoiles avec des pantins

Si vous aviez toujours souhaité dîner avec un mannequin, un restaurant trois étoiles -- le seul -- de la région de Washington vous permettra bientôt de réaliser votre rêve: pour sa réouverture fin mai, il placera des pantins à taille humaine à certaines de ses tables, pour éloigner les clients, distanciation sociale oblige.