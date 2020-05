Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 323.000 morts dans le monde.

- Près de 5 millions de cas -

La pandémie a fait au moins 323.370 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Plus de 4.910.110 cas de contamination ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts (91.938) que de cas (plus d'1,5 million). Suivent le Royaume-Uni avec 35.341 décès, l'Italie (32.169), la France (28.022) et l'Espagne (27.778).

- Record quotidien de morts en Russie -

Alors qu'en Europe la pandémie semble sous contrôle, la Russie a annoncé mercredi avoir enregistré 135 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un record. Pour la première fois le nombre de malades a néanmoins baissé dans le pays.

- Des prévisions alarmantes en Afrique du Sud -

La pandémie pourrait infecter jusqu'à un million de personnes en Afrique du Sud et faire au moins 40.000 morts d'ici à novembre, révèlent les projections d'un consortium de scientifiques.

Le pays est à ce jour l'Etat d'Afrique subsaharienne le plus touché par la Covid-19, avec plus de 17.000 cas recensés, dont 312 mortels.

- Enfants masqués en Espagne -

L'Espagne s'est résolue à rendre le port du masque obligatoire dès l'âge de six ans dans la rue ou dans les lieux publics quand il n'est pas possible de garder ses distances.

En revanche, Barcelone rouvre les parcs et les plages aux promeneurs – mais pas aux baigneurs.

- "Eviter une Europe à plusieurs vitesses" -

La France a appelé mercredi à "plus de coordination" dans la réouverture des frontières intérieures de l'UE, alors que certains Etats-membres ont déjà fait des annonces en ce sens à l'approche de la saison touristique d'été.

L'Italie a d'ores et déjà annoncé une réouverture le 3 juin de ses frontières aux touristes de l'UE et cinq pays d'Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie et République tchèque) envisagent d'ouvrir les frontières les séparant vers la mi-juin.

- Mieux protéger les entreprises de santé -

L'Allemagne va mieux protéger ses entreprises du secteur de la santé des appétits d'investisseurs non-européens alors que la pandémie a révélé des problèmes d'approvisionnement, a annoncé le ministère de l'Economie.

Le décret prévoit une "notification obligatoire" de toute prise de participation dépassant 10% par un investisseur étranger dans des entreprises "fabriquant des vaccins, des médicaments, des équipements de protection ou des appareils médicaux".

- 9.000 emplois supprimés chez Rolls-Royce -

Le fabricant britannique de moteurs d'avion Rolls-Royce a annoncé mercredi la suppression d'"au moins" 9.000 postes, soit 17% de ses effectifs, à cause de l'effondrement du trafic aérien.

L'aéroport historique de Tegel à Berlin va être provisoirement retiré du service le 15 juin ce qui pourrait signifier sa fermeture définitive.

- Des milliers de vies sauvées en Asie -

Routes plus sûres en Thaïlande, suicides en baisse au Japon, crimes en repli en Inde, moins de décès liés à la pollution en Chine: le confinement imposé pour endiguer le coronavirus a sauvé des milliers de vie en Asie, d'après les experts.

Une tendance qui pourrait cependant rapidement s'inverser du fait de la levée des restrictions.

- "Trois étoiles" en take-away -

Contraint de fermer son établissement parisien, indétrônable meilleur restaurant du monde, le chef Guy Savoy s'est reconverti, à contrecoeur, dans la vente à emporter. Sa mythique soupe d'artichaut à la truffe est désormais disponible en take-away, à réchauffer chez soi au micro-onde.

burs-fm/mw/cac