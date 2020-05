Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 325.000 morts dans le monde.

- Brésil: la chloroquine généralisée

Le ministère de la Santé du Brésil a recommandé l'usage de chloroquine et de l'hydroxychloroquine pour les patients légèrement atteints par le Covid-19, après des semaines de pressions du président Jair Bolsonaro en vue de l'imposer en tant que remède miracle.

- Une "tuerie de masse mondiale"

Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton sur la gestion du coronavirus par la Chine, affirmant qu'elle portait la responsabilité d'une "tuerie de masse mondiale".

- Près de 5 millions de cas

La pandémie a fait au moins 325.232 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19h00 GMT.

Plus de 4.943.050 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 93.406 décès pour 1,55 millions de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 35.704 morts, l'Italie (32.330), la France (28.132) et l'Espagne (27.888) morts.

- Nombre record de cas en un jour

L'Organisation mondiale de la santé a fait état du plus grand nombre de nouveaux cas dans le monde en une seule journée depuis le début de la pandémie, disant craindre ses conséquences dans les pays les plus pauvres.

- Le G7 pourrait avoir lieu à Camp David

Le président américain Donald Trump a évoqué mercredi la possibilité d'organiser le sommet du G7 en juin à Camp David, et non par visioconférence comme cela avait été décidé en raison du coronavirus.

Emmanuel Macron "est disposé à se rendre à Camp David si les conditions sanitaires le permettent", a annoncé la présidence française.

- Relancer le tourisme

En Italie, tous les aéroports pourront rouvrir à partir du 3 juin, a annoncé la ministre des Transports et des Infrastructures.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a fixé au 15 juin le début de la nouvelle saison touristique en Grèce, tandis que le ciel grec sera rouvert aux vols internationaux à partir du 1er juillet.

- Enfants masqués en Espagne

L'Espagne s'est résolue à rendre le port du masque obligatoire dès l'âge de six ans dans la rue ou dans les lieux publics quand il n'est pas possible de garder ses distances.

- Anticorps

La Suède, qui se distingue par son approche plus souple et controversée face à la pandémie, a estimé que plus d'un habitant de Stockholm sur cinq pourrait avoir développé des anticorps contre le virus.

Une étude dans le pays voisin, le Danemark, montre en revanche que seuls 1% des habitants ont été en contact avec le virus.

- Traçage de contacts

Les américains Apple et Google ont annoncé avoir mis à la disposition des autorités de santé dans le monde leur solution pour construire une application de traçage de contacts contre le coronavirus.

- Prisonniers équatoriens contaminés

Environ deux tiers des détenus d'une prison en Equateur qui en accueille 610 ont été touchés par le coronavirus, a indiqué à l'AFP mercredi un responsable de l'administration pénitentiaire. Cet établissement a vu deux prisonniers décéder des suites de la maladie.

- Chèque vacances de 200 euros

Chaque Slovène va recevoir jusqu'à 200 euros en bons d'achat à dépenser dans les lieux d'hébergement et les restaurants, afin de relancer le tourisme de ce pays ayant déclaré la fin de la pandémie.

