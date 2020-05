Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 329.000 morts dans le monde.

- Au moins cinq millions de cas -

Le nombre de cas de nouveau coronavirus a doublé dans le monde en un mois, passant à plus de cinq millions (5.049.366) dont 329.799 décès, selon des données collectées par l'AFP auprès de sources officielles jeudi à 19h00 GMT, avec toutefois des situations contrastées.

On constate ainsi une accélération en Amérique latine, en particulier au Brésil, mais la Chine, où la crise a démarré en décembre, s'apprête à déclarer "victoire", tandis que l'Europe, continent le plus touché avec près de 2 millions de cas et plus de 170.000 morts, poursuit sur la voie d'une très lente normalisation.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts, 93.439, mais aussi de cas, 1,55 million. Suivent le Royaume-Uni avec 36.042 morts, l'Italie (32.486), la France (28.215) et l'Espagne (27.940).

La Sécurité sociale italienne a toutefois estimé jeudi, en se fondant sur la surmortalité entre mars et avril, que le nombre de décès pourrait dépasser d'environ 19.000 les chiffres officiels.

- Si sanctions, rétorsion, menace Pékin -

La Chine a averti jeudi qu'elle prendrait "des mesures de rétorsion" si le Congrès des Etats-Unis adoptait des sanctions contre elle pour sa responsabilité supposée dans l'épidémie de Covid-19.

"Dans la lutte contre l'épidémie, le gouvernement chinois a toujours été ouvert, transparent et responsable", a répondu Pékin aux accusations de Donald Trump qui l'a accusée d'être responsable d'une "tuerie de masse mondiale".

- Etats-Unis : effets du confinement -

Plus de 35.000 morts du coronavirus auraient pu être évitées aux Etats-Unis si les mesures de confinement avaient été appliquées ne serait-ce qu'une semaine plus tôt, selon de nouvelles estimations de chercheurs de l'université new-yorkaise Columbia.

- Etat d'urgence levé dans l'ouest du Japon -

L'état d'urgence en vigueur depuis avril dans trois régions de l'ouest du Japon est levé, a annoncé le Premier ministre, laissant entendre qu'il ferait de même dès la semaine prochaine pour Tokyo et les régions limitrophes.

Un haut responsable du parquet de Tokyo a été poussé jeudi à la démission, après avoir reconnu avoir récemment joué au mah-jong avec des journalistes, sans respecter ainsi les recommandations de distanciation sociale durant l'état d'urgence.

- Un milliard de dollars pour le vaccin -

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé avoir obtenu "une contribution d'un milliard de dollars" des pouvoirs publics américains pour le développement d'un vaccin contre le coronavirus.

AstraZeneca a assuré collaborer avec plusieurs pays et organisations multilatérales pour rendre ce vaccin largement disponible à travers le monde d'une façon équitable.

- Mine d'or russe contaminée -

La Russie a envoyé des militaires en Sibérie pour contenir la propagation d'un foyer de Covid-19 dans la plus grande mine d'or sur son territoire, où près de 1.200 des 6.000 employés ont été contaminés. L'un d'eux est mort, a annoncé jeudi l'entreprise Polyus, propriétaire de l'exploitation.

- Easyjet veut voler -

La compagnie britannique Easyjet, dont la quasi-totalité des avions sont cloués au sol, a annoncé qu'elle comptait reprendre certains vols à partir du 15 juin, "essentiellement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France".

- Oxfam supprime 1.500 emplois -

L'ONG Oxfam a annoncé qu'elle allait fermer 18 bureaux dans le monde et supprimer près de 1.500 emplois, soit près d'un tiers de ses effectifs, sous l'effet d'une baisse de ses ressources financières liée à la pandémie.

