Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Le virus n'est pas devenu moins pathogène -

Rien ne permet d'affirmer que le nouveau coronavirus soit devenu moins pathogène, a prévenu lundi l'OMS après les propos d'un célèbre médecin italien affirmant que le virus perdait de sa virulence.

Le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a dit vouloir continuer à travailler avec les Etats-Unis malgré l'annonce la semaine dernière par le président Donald Trump qu'il rompait les liens entre son pays et l'agence sanitaire de l'ONU.

- Le déconfinement continue en Europe -

Du Colisée à Rome au Grand Bazar d'Istanbul, l'Europe a rouvert lundi de multiples monuments et lieux publics. Les bars ont rouvert en Finlande et en Norvège, les cafés et restaurants aux Pays-Bas, les cinémas, théâtres et salles de spectacle au Portugal.

L'Ukraine a commencé à relancer ses liaisons ferroviaires, après avoir rouvert le métro, les centres commerciaux, les parcs et d'autres commerces.

Et l'Angleterre a rouvert, malgré les critiques, certaines écoles fermées depuis la mi-mars.

- Moscou se déconfine prudemment -

La capitale russe a autorisé ses commerces non alimentaires à rouvrir et ses habitants à sortir faire des courses, mais des millions de Moscovites doivent rester largement confinés chez eux au moins jusqu'au 14 juin.

- La France à la veille d'une vie "presque normale" -

Les Français ont vécu leur dernière journée à déplacements limités, à la veille de la réouverture aussi des cafés, restaurants, collèges et lycées dans la majeure partie du pays.

- Plus de 373.000 morts -

La pandémie a fait au moins 373.439 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

Plus de 6.220.110 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.658 décès pour 1.797.457 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 39.045 morts, l'Italie (33.475), le Brésil (29.314) et la France (28.833).

- Pic en Iran -

L'Iran a annoncé près de 3.000 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, la plus forte hausse enregistrée depuis deux mois.

- Aucun mort en Espagne -

Le coronavirus n'a fait aucun mort en Espagne durant ces dernières 24 heures, une première depuis trois mois, ont annoncé les autorités.

- Cisjordanie: la pauvreté pourrait doubler -

Le nombre de familles pauvres pourrait doubler cette année en Cisjordanie occupée en raison de la pandémie, qui menace les finances publiques et l'emploi dans les Territoires palestiniens, a alerté la Banque mondiale.

- Veillée interdite à Hong Kong -

La veillée annuelle à Hong Kong en souvenir de la répression de Tiananmen n'a, pour la première fois en 30 ans, pas été autorisée par la police qui a invoqué les risques liés au coronavirus, dans un contexte de tensions dans l'ex-colonie britannique.

- Des feux d'artifice pour conjurer la pandémie -

Des dizaines de feux d'artifice ont brièvement illuminé le ciel lundi soir à travers tout le Japon, une initiative de fabricants désœuvrés, destinée à remonter le moral de la population et à prier pour la fin de la pandémie.

- Ruée sur l'alcool à Johannesburg -

Dans le township sud-africain de Soweto, des dizaines de personnes ont fait la queue devant des magasins d'alcool après neuf semaines de régime sec.

