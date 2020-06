Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 400.000 morts -

La pandémie a fait au moins 400.346 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 109.802 décès pour 1.920.061 cas officiels. Viennent ensuite le Royaume-Uni (40.542 morts), le Brésil (35.930 morts), l'Italie (33.899 morts) et la France (29.155 morts).

- Pérou: pénurie d'oxygène -

Le Pérou, second pays le plus touché d'Amérique latine avec plus de 5.000 morts, manque d'oxygène médical. Le système hospitalier est en grande fragilité face aux 9.500 malades hospitalisés.

Le pays espère rouvrir le 1er juillet son joyau touristique du Machu Picchu.

- France: plus faible bilan depuis le confinement -

La France a recensé 13 nouveaux décès dans les hôpitaux en lien avec l'épidémie sur les dernières 24h, le bilan quotidien le plus faible depuis le 14 mars, avant le confinement.

Les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégées d'ici fin juin, notamment pour "les repas, les récréations ou le sport", estime le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.

- Iran: plus de cas car plus de dépistages (autorités) -

La hausse des nouveaux cas recensés en Iran résulte d'une intensification des tests de dépistage et non d'une aggravation de l'épidémie, selon les autorités.

- Le commerce chinois plombé -

La Chine, premier pays touché par le coronavirus, enregistre des chiffres moroses pour son commerce en mai: -3,3% sur un an pour ses exportations et -16,7% sur un an pour ses importations.

L'activité a repris mais les principaux clients en Europe et en Amérique du Nord ont été paralysés à leur tour par le virus.

Plusieurs provinces ont lancé des opérations commerciales à coups de bons d'achat ou de réduction, espérant encourager la consommation.

- Europe: nouveaux allègements -

Le Danemark poursuit son déconfinement avec la réouverture lundi des piscines et des salles de sport.

L'Irlande doit rouvrir tous ses commerces lundi - hors centres commerciaux - avant la fin des restrictions de déplacement le 29 juin.

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche la réouverture des lieux de culte le 15 juin pour la "prière individuelle" ainsi que les commerces non-essentiels.

- Algérie: début de déconfinement -

En Algérie, une partie des commerces a commencé à rouvrir dimanche dans le cadre d'un assouplissement des mesures contre le coronavirus, le confinement partiel restant en vigueur dans la majeure partie du pays jusqu'au 13 juin.

- Plus aucun cas au Vatican -

Le Saint-Siège annonce qu'il n'y a plus aucun cas de coronavirus sur son territoire. Un total de 12 personnes ont contracté la maladie.

Le pape François a jugé dimanche l'épidémie "surmontée" en Italie mais a appelé à la "prudence".

- Cuba déclare la pandémie sous contrôle -

Cuba a enregistré dimanche son 8e jour sans décès dû au coronavirus, son président Miguel Diaz-Canel déclarant la pandémie "sous contrôle" sur l'île, avec une possible annonce de stratégie de déconfinement graduel la semaine prochaine.

- Grèce: les migrants toujours confinés -

La Grèce prolonge de deux semaines le confinement imposé aux camps de migrants surpeuplés. Les migrants installés en mer Egée et sur le continent seront confinés jusqu'au 21 juin.

Le pays prépare dans le même temps la reprise du tourisme essentiel pour son économie: les aéroports d'Athènes et de Thessalonique rouvriront le 15 juin.

- Meyer remporte un triathlon à distance -

Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer a remporté dimanche un triathlon à distance face au champion du monde allemand Niklas Kaul et à l'Estonien Maicel Uibo, lors d'une compétition d'un nouveau genre, organisée pour combler le vide du calendrier provoqué par la pandémie.