Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Ecoles fermées et vols annulés à Pékin -

Les aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus d'un millier de vols et la mairie a fait refermer les écoles, au moment où les autorités tentaient d'enrayer un rebond de l'épidémie lié à un des plus gros marchés d'Asie.

Pékin a exhorté ses 21 millions d'habitants à éviter les voyages "non essentiels", interdisant aux résidents des zones touchées de quitter la ville.

- Inde: 2.000 morts en un jour -

En Inde, le bilan s'est alourdi de 2.000 morts en un jour, totalisant 11.903 décès.

Cette hausse est partiellement imputable à des révisions de chiffres, pour intégrer des décès antérieurs non comptabilisés. Mais l'épidémie continue de progresser au rythme d'environ 11.000 nouveaux cas confirmés par jour, alors que les experts estiment que le pic reste à venir.

- Plus de 445.000 morts -

La pandémie a fait au moins 445.213 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 117.290 morts, suivis par le Brésil (45.241 morts), le Royaume-Uni (42.153 morts), l'Italie (34.448 morts), et la France (29.575 morts).

La Suède a dépassé mercredi les 5.000 morts. Le consensus national autour de sa stratégie moins stricte face au coronavirus s'effrite.

- L'OMS arrête les tests de l'hydroxychloroquine -

L'organisation a annoncé mercredi arrêter les essais de ce dérivé de l'antipaludéen chloroquine, pour traiter les malades du Covid-19, ayant établi que ce médicament qui a suscité de nombreux débats ne réduisait pas la mortalité.

- Appel à l'unité pour les vaccins -

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé mercredi à une "mise en commun" des ressources, en Europe et dans le monde, pour aider au développement des futurs vaccins contre le Covid-19 et les réserver à l'avance.

- Salaires impactés -

Le revenu des salariés de grands pays de la zone euro a fondu de 7% durant leur confinement, selon la Banque centrale européenne (BCE), repli qui aurait été beaucoup plus important sans recours massif au chômage partiel.

Le marché automobile européen s'est encore effondré de 52,3% en mai sur un an.

En France, l'Insee anticipe une chute du PIB de 17% au deuxième trimestre, contre 20% précemment.

- Supressions de postes -

Air France devrait annoncer prochainement la suppression, sur la base du volontariat, de plusieurs milliers de postes, face à la crise liée au coronavirus, ont affirmé mercredi à l'AFP plusieurs sources syndicales.

L'opérateur touristique TUI France veut supprimer jusqu'à 583 postes, les deux tiers de ses effectifs.

La BBC a lancé un plan de départs volontaires pour économiser 125 millions de livres sterling (140 millions d'euros), sans préciser le nombre de départs escomptés.

Le groupe audiovisuel français NextRadioTV (BFMTV, RMC), veut supprimer 330 à 380 postes de titulaires dans le cadre d'un "plan de transformation et de reconquête post-Covid".

- Annulations -

En Russie, Petrozavodsk (nord-ouest), est devenue mercredi la dernière ville en date à annuler la parade militaire du 24 juin commémorant la victoire soviétique sur les nazis, invoquant les risques de contamination.

A Paris, les pompiers n'organiseront pas cette année leurs traditionnels bals populaires du 14 juillet.

- Espagne: l'Alhambra rouvert à Grenade -

Joyau de l'architecture islamique et un des monuments espagnols les plus visités, l'Alhambra de Grenade a rouvert mercredi.

L'Espagne rendra un hommage national aux victimes du coronavirus le 16 juillet en présence de hauts dirigeants européens et du directeur général de l'OMS.

- Sport sur les starting-blocks -

La Premier League a repris mercredi en Angleterre, en rendant hommage au mouvement "Black Lives Matter" et aux personnels soignants.

Le tennis professionnel recommencera en août: le 3 à Palerme (Italie) pour les femmes (WTA), le 14 à Washington pour les hommes (ATP), tandis que Roland-Garros débutera le 27 septembre.

L'UEFA a confirmé le maintien du prochain Euro de football (11 juin-11 juillet 2021) dans les douze villes hôtes originelles.