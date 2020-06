Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 465.000 morts -

La pandémie a fait au moins 465.300 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119.846 décès, suivi du Brésil (49.976), du Royaume-Uni (42.632), de l'Italie (34.634) et de la France (29.633).

- Frontières espagnoles rouvertes -

L'Espagne, pays parmi les plus endeuillés avec plus de 28.300 morts, a levé l'état d'alerte décrété le 14 mars et rouvert sa frontière terrestre avec la France ainsi que ses ports et aéroports aux ressortissants de l'Union européenne.

Le Portugal a toutefois préféré attendre le 1er juillet pour ouvrir sa frontière terrestre avec l'Espagne.

- La Chine sévit -

La Chine a suspendu, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les importations de la marque américaine de poulets Tyson Foods et ordonné la fermeture d'une usine de la marque PepsiCo à Pékin, après que le virus a été détecté dans des usines.

Les autorités chinoises ont fait état dimanche de 22 nouveaux cas, alors que sont testées plus de deux millions de personnes pour contenir un nouveau foyer de contamination dans la capitale.

- Heurts aux Pays-Bas et en Allemagne -

La police néerlandaise a chargé à cheval, utilisé des canons à eau et arrêté plusieurs dizaines de personnes dimanche à La Haye. Des heurts ont éclaté à l'issue d'une manifestation contre des mesures de prévention sanitaire, notamment celle préconisant une distance de 1,5 mètre entre les personnes dans les lieux publics.

En Allemagne, plusieurs policiers ont été blessés samedi dans des affrontements avec les habitants d'un immeuble à Göttingen (centre), placés en quarantaine après que 120 résidents sur 700 eurent été testés positifs au coronavirus.

- Fête de la musique "corona-compatible" -

Des milliers de Français ont profité de la Fête de la musique pour se rassembler et danser dans les rues dimanche, malgré un nombre d'événements restreints et des restrictions sanitaires.

Concerts mobiles et beaucoup de numérique: dans toute la France, la Fête de la musique s'est organisée pour être "corona-compatible" avec des artistes allant à la rencontre du public plutôt que l'inverse.

- Maroc: nouvelle phase de déconfinement -

Cafés, restaurants, salles de sport ou plages rouvrent au Maroc, qui accélère son déconfinement.

Les établissements hôteliers, galeries commerciales et hammams pourront rouvrir dès jeudi, à condition de ne pas dépasser 50% de leur capacité d'accueil, ont indiqué dimanche les autorités.

Le transport routier, ferroviaire et aérien - uniquement pour les vols intérieurs - reprendra à la même date.

- Trump et le dépistage -

Donald Trump a déclaré samedi à Tulsa (Oklahoma), lors du premier grand rassemblement organisé dans une salle fermée pendant la pandémie, avoir demandé aux autorités sanitaires de ralentir le rythme du dépistage de la Covid-19 parce que cela provoquait une augmentation du nombre de cas détectés. "Il plaisantait", selon la Maison Blanche.

- Tennis: Dimitrov contaminé -

Le joueur de tennis Grigor Dimitrov, N.19 mondial, a annoncé avoir contracté le nouveau coronavirus une semaine après avoir participé à l'"Adria Tour", série de matches d'exhibition organisée par Novak Djokovic dans les Balkans. La finale du tournoi, prévue dimanche soir, a été annulée.

- Décès d'une légende du foot en Irak -

Ahmed Radhi, légende du football irakien, est décédé dimanche à 56 ans de complications liées au nouveau coronavirus.

