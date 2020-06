Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Amérique latine et Caraïbes: plus de 100.000 morts -

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 a dépassé mardi les 100.000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles.

Plus de 2,1 millions de cas de contamination ont été recensés dans la région depuis le début de la pandémie, le Brésil, le Mexique, le Pérou et le Chili étant les pays latino-américains les plus durement touchés.

- Pérou: plus de 200 policiers tués par le virus -

Plus de 200 policiers péruviens sont morts du coronavirus et plus de 15.000 ont été contaminés en tentant de faire respecter le confinement dans ce pays parmi les plus touchés d'Amérique latine, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur.

- Reconfinements locaux -

L'Allemagne a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement à l'échelle locale qui concerne plus de 600.000 personnes face à l'éruption d'un important foyer de contamination parti du plus grand abattoir d'Europe.

Le confinement de la région de Lisbonne a été partiellement rétabli.

- Corée du Sud: deuxième vague -

La Corée du Sud a reconnu faire face depuis mi-mai à "une deuxième vague" de contaminations, avec entre 35 et 50 nouveaux cas chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs.

- Djokovic positif -

Le numéro 1 mondial du tennis Novak Djokovic a annoncé avoir été testé positif, s'ajoutant à la liste des joueurs contaminés en marge du tournoi caritatif qu'il a organisé dans les Balkans.

"Profondément désolé", il a reconnu avoir "eu tort" de programmer une telle manifestation.

- Jokic positif -

Le basketteur star des Denver Nuggets Nikola Jokic a contracté le coronavirus en Serbie, ce qui retarde son retour aux Etats-Unis où il devait préparer la reprise de la saison NBA prévue en juillet à Orlando en Floride, a rapporté mardi ESPN.

- Risque important de phlébite -

Les malades du Covid-19 intubés et ventilés courent un risque important de souffrir d'une phlébite, c'est-à-dire l'apparition de caillots de sang dans leurs veines, avec des conséquences potentiellement graves, selon une étude française.

- Plus de 473.000 morts -

La pandémie a fait au moins 473.475 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19h00 GMT.

Plus de 9.161.460 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 121.176 décès. Suivent le Brésil avec 52.645 morts, le Royaume-Uni (42.927), l'Italie (34.675) et la France (29.720).

- Retour au pub pour les Anglais -

Les Anglais vont retrouver pubs, coiffeurs et musées: le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé une nouvelle étape du déconfinement le 4 juillet.

- La Finlande rouvre ses frontières -

Les touristes de 12 pays européens jugés "sûrs" seront de nouveau les bienvenus en Finlande à compter du mois de juillet, a annoncé Helsinki, qui n'inclut pas la France, la Belgique ou l'Espagne dans cette liste pour l'instant.

- Impact économique -

La chute actuelle du commerce mondial "est d'une ampleur inégalée, ce serait en fait la plus forte jamais enregistrée", a indiqué l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tout en soulignant qu'elle "aurait pu être bien pire".

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la hausse de l'impôt pour les hauts revenus et de nouvelles aides et subventions.

- Flop de l'application de traçage -

Quatre semaines après son lancement, l'application de traçage française "StopCovid" n'a permis de signaler qu'un nombre dérisoire de risques de contamination, un flop qui n'est pas isolé sur la scène internationale.

