Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Europe inquiète l'OMS -

Pour la "première fois depuis des mois", l'Europe connaît une augmentation du nombre de cas hebdomadaires de Covid-19, notamment dans onze pays, a prévenu jeudi l'Organisation mondiale de la Santé qui alerte sur la capacité des systèmes de santé, déjà sous pression, à faire face à ce rebond post-confinement.

Selon l'OMS, la région enregistre quotidiennement près de 20.000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès.

- Plus de 480.000 morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 482.802 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 121.979 décès. Viennent ensuite le Brésil (53.830), le Royaume-Uni (43.081), l'Italie (34.644) et la France (29.731).

De son côté, l'Iran, qui a enregistré pour la septième journée consécutive plus de 100 décès, a franchi jeudi la barre des 10.000 morts.

- L'armée à Melbourne -

L'armée australienne va déployer un millier de soldats à Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée de l'immense île-continent, après l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19 et des placements à l'isolement dans des hôtels.

L'Etat de Victoria a recensé près de 150 nouveaux cas la semaine dernière, notamment à Melbourne, une hausse importante dans un pays qui a recensé jusqu'à présent environ 7.500 cas dont 103 décès sur une population de 25 millions d'habitants.

- Qantas taille dans ses effectifs -

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi la suppression de 6.000 emplois, soit près d'un poste sur cinq, et le maintien au sol d'une centaine de ses 150 appareils, afin d'économiser plus de 9 milliards d'euros et de traverser la crise du coronavirus.

- Des touristes à la Tour Eiffel -

C'est devant une foule de journalistes du monde entier que la Tour Eiffel a accueilli ses premiers visiteurs jeudi matin, à l'occasion de sa réouverture partielle après 104 jours de sommeil forcé en raison de la pandémie.

Pour l'heure, sur les trois étages que compte la "Dame de fer", seuls les deux premiers sont accessibles, à condition de gravir quelques 700 marches. Les ascenseurs ne seront remis en service que le 1er juillet et il faudra attendre le 15 juillet pour accéder au sommet du célèbre monument qui surplombe Paris du haut de ses 324 mètres.

- "Moteur" à Bollywood -

Bollywood va rouvrir ses plateaux après un accord entre trois grandes organisations du cinéma indien, mettant fin dès jeudi au gel des tournages de films, mais avec des règles sanitaires drastiques.

Ainsi, les réalisateurs ne sont pas autorisés à tourner des scènes de mariage ou de combat, deux incontournables des longs-métrages bollywoodiens. Autres contraintes, les acteurs de plus de 65 ans sont interdits de plateau et les producteurs devront s'assurer de la présence d'un médecin, d'une infirmière et d'une ambulance.