Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 517.000 morts -

La pandémie a fait au moins 517.416 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis en totalisent 128.421. Suivent le Brésil (60.632 morts), le Royaume-Uni (43.906), l'Italie (34.818) et la France (29.875).

Près de 10.770.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

- Amérique latine: faillites en masse -

La crise générée par la pandémie devrait entraîner la fermeture de plus de 2,7 millions d'entreprises et la perte de 8,5 millions d'emplois en Amérique latine, a prévenu jeudi la Cepal, la commission économique de l'ONU pour la région.

Les secteurs du commerce et des hôtels et restaurants, qui comptent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME), seront les plus touchés.

- Aérien et tourisme en Afrique fortement touchés -

Les compagnies aériennes et l'industrie touristique en Afrique ont perdu 55 milliards de dollars avec la fermeture des frontières, a estimé jeudi l'Union africaine (UA).

Le trafic aérien en Afrique a enregistré au cours des trois derniers mois une baisse de 60 millions de passagers sur les vols internationaux et de 30 millions sur les vols domestiques, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

- USA: l'emploi rebondit -

Donald Trump a salué les chiffres "spectaculaires" de l'emploi enregistrés en juin aux Etats-Unis tout en passant sous silence la résurgence de la pandémie qui pourrait pourtant compromettre la reprise économique.

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois le mois dernier, un record historique pour un seul mois, et le taux de chômage est tombé à 11,1% après 13,3% en mai.

- Rio poursuit son déconfinement -

Après trois mois de paralysie, bars et restaurants rouvrent à Rio, "un retour à la normale" graduel jugé prématuré par les experts.

Les salles de sport, salons de beauté et de tatouages sont également autorisés à rouvrir dans la "Ville merveilleuse" de 6,7 millions d'habitants, en prenant toutefois de strictes précautions.

- Baby boom en Indonésie -

L'agence de planning familial d'Indonésie -- qui compte la quatrième plus grande population au monde -- s'attend à 400.000 naissances additionnelles du fait des mesures de confinement qui ont restreint l'accès à la contraception.

- La Suède lance un audit -

Critiqué pour sa "préparation incomplète" et ses "faiblesses" face aux situations d'urgence mises en évidence par l'épidémie, le gouvernement suédois a lancé un audit sur sa capacité à garantir des ressources nécessaires en cas de crise.

- Espagne: réforme fiscale -

Le gouvernement espagnol a annoncé une réforme fiscale, "inévitable" pour affronter la crise économique et sanitaire, et prévoit des hausses d'impôts, en particulier pour les grandes entreprises.

Il a promis que 9 milliards d'euros seraient versés aux régions afin de renforcer le système de santé publique, très éprouvé par la pandémie qui a tué plus de 28.300 personnes.

- Le remdésivir autorisé en Suisse -

La Suisse a décidé d'autoriser l'usage du remdésivir pour traiter les patients atteints du Covid-19, hors essais thérapeutiques.

Cet antiviral est la première thérapie à avoir démontré une certaine efficacité chez les patients hospitalisés dans un essai clinique de taille significative, même si l'effet est considéré comme modeste.

- Frontières : la Hongrie temporise -

La Hongrie a fait savoir qu'elle ne compte pas, pour des raisons sanitaires, rouvrir pour le moment ses frontières aux pays extérieurs à l'UE.

La Commission européenne a préconisé d'autoriser l'entrée des voyageurs en provenance de 15 pays, mais les Etats membres de l'UE restent libres d'appliquer ou non cette recommandation.

burx-fm/ber/fjb