Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 517.000 morts -

La pandémie a fait au moins 517.416 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis en totalisent 128.421. Suivent le Brésil (60.632 morts), le Royaume-Uni (43.906), l'Italie (34.818) et la France (29.875).

Près de 10.770.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

- Etats-Unis: nouveau record de contaminations -

Au moins 53.069 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées aux Etats-Unis en 24 heures, selon le comptage jeudi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins, un niveau record depuis le début de la pandémie, à la veille du long week-end de la fête nationale américaine.

Cela porte à plus de 2,7 millions le nombre total de cas détectés dans le pays.

Le niveau des cas nouvellement détectés aux Etats-Unis est plus élevé qu'à aucun moment depuis l'apparition du Sars-Cov-2, et les hospitalisations augmentent dans plusieurs foyers comme Houston (Texas) et Phoenix (Arizona).

Le gouverneur républicain du Texas a annoncé jeudi rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics de son grand Etat du Sud américain.

- Royaume-Uni: début d'une levée des mesures de quarantaine -

Le gouvernement britannique a révélé vendredi les premières exemptions au régime de quarantaine mis en oeuvre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, qui concernent les arrivées en provenance d'Allemagne, France, Espagne ou Italie à compter du 10 juillet.

Mais, au risque de la confusion, il a également décidé que ces exemptions ne concerneraient que les arrivées en Angleterre et que des quatorzaines seraient toujours obligatoires pour toute personne arrivant en Ecosse, Pays de Galles ou Irlande du Nord, sous peine d'amende.

- Le Pérou dépasse le cap des 10.000 morts, faillites en Amérique latine -

Le Pérou a passé jeudi le cap des 10.000 morts des suites du Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé, la semaine même où le pays entame un déconfinement progressif de certaines régions, dont la capitale Lima.

Le Guatemala a dépassé de son côté jeudi les 20.000 cas de coronavirus, avec un millier de personnes contaminées au cours des dernières 24 heures.

La crise générée par la pandémie devrait entraîner la fermeture de plus de 2,7 millions d'entreprises et la perte de 8,5 millions d'emplois en Amérique latine, a prévenu jeudi la Cepal, la commission économique de l'ONU pour la région.

- Le coronavirus actuel est plus contagieux (étude) -

La variante du SARS-CoV-2 qui domine aujourd'hui dans le monde infecte plus facilement les cellules que celle qui est apparue à l'origine en Chine, ce qui la rend probablement plus contagieuse entre humains bien que cela reste à confirmer, selon une étude publiée jeudi dans la revue Cell.

Après sa sortie de Chine et son arrivée en Europe, une variante du nouveau coronavirus, qui mute en permanence comme tout virus, est devenue dominante, et c'est cette version européenne qui s'est ensuite installée aux Etats-Unis.

- Le Portugal renationalise la TAP -

Le gouvernement portugais a annoncé jeudi la renationalisation de la compagnie aérienne TAP en montant à 72,5% du capital pour éviter qu'elle ne succombe à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement investira 55 millions d'euros pour augmenter sa part dans le capital de la TAP de 50% à 72,5%, a annoncé en conférence de presse le ministre des Finances Joao Leao, cité par la chaîne de télévision TSF sur son site internet.

- Etats-Unis: l'emploi rebondit -

Donald Trump a salué les chiffres "spectaculaires" de l'emploi enregistrés en juin aux Etats-Unis tout en passant sous silence la résurgence de la pandémie qui pourrait pourtant compromettre la reprise économique.

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois le mois dernier, un record historique pour un seul mois, et le taux de chômage est tombé à 11,1% après 13,3% en mai.

- Rio poursuit son déconfinement -

Après trois mois de paralysie, bars et restaurants rouvrent à Rio, "un retour à la normale" graduel jugé prématuré par les experts.

Les salles de sport, salons de beauté et de tatouages sont également autorisés à rouvrir dans la "Ville merveilleuse" de 6,7 millions d'habitants, en prenant toutefois de strictes précautions.

- Baby boom en Indonésie -

L'agence de planning familial d'Indonésie -- qui compte la quatrième plus grande population au monde -- s'attend à 400.000 naissances additionnelles du fait des mesures de confinement qui ont restreint l'accès à la contraception.

