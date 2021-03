Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: le Pas-de-Calais confiné -

Le confinement dans le Pas-de-Calais (Nord) a débuté samedi matin et sera en vigueur pendant quatre week-ends, soit jusqu'au 28 mars, pour juguler une flambée de l'épidémie notamment dans les zones proches du Dunkerquois.

- "Vaccination de masse" en région parisienne -

Une opération de "vaccination de masse" est lancée ce week-end à Paris et en région parisienne, car "le temps presse" dans la course contre la propagation de la pandémie, a expliqué samedi le préfet de police de Paris, Didier Lallement, en espérant que "50.000 personnes de plus" seront vaccinées d'ici dimanche soir.

Paris et sa région font partie des zones où le virus circule le plus activement en France.

- Manifestations au Paraguay -

De violentes manifestations ont éclaté vendredi au Paraguay pour protester contre la manière dont le pouvoir politique gère la crise sanitaire, faisant une vingtaine de blessés.

Des commerces ont été saccagés et pillés, des voitures incendiées, et la police a tiré des balles en caoutchouc et utilisé du gaz lacrymogène dans les rues d'Asuncion, où les manifestants réclamaient la démission du président Mario Abdo.

Le ministre de la Santé Julio Mazzoleni, durement attaqué ces derniers jours par des parlementaires et par des syndicats de personnels de santé, a fini par démissionner.

- Rapport sur les origines du Covid -

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée en janvier à Wuhan en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie rendra public son rapport final dans la semaine du 15 mars.

Initialement, l'OMS avait promis un rapport préliminaire avant le document final, mais ce projet avait finalement été abandonné fin février, sans véritable explication.

- Californie: réouverture de Disneyland et des stades en vue -

La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies.

- Belgique: vers un assouplissement -

Voyages à l'étranger interdits pour les congés de Pâques, mais des perspectives pour la culture en avril, les cafés et restaurants en mai: le Premier ministre belge Alexander De Croo a présenté vendredi un calendrier d'assouplissement des restrictions anti-Covid.

- Plus de 2,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2.581.034 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi à 11H00 GMT.

Plus de 116.031.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 522.879 décès. Ils sont suivis par le Brésil (262.770), le Mexique (189.578), l'Inde (157.656) et le Royaume-Uni (124.261).

Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

