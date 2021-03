Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'UE prête à bloquer les exportations d'AstraZeneca pour avoir sa "juste part"

Bruxelles veut "sa juste part des vaccins": AstraZeneca ne sera pas autorisée à exporter ses doses produites dans l'UE tant qu'elle n'aura pas rattrapé ses retards de livraison aux Vingt-Sept, a averti jeudi la Commission à l'issue d'un sommet européen.

- Vaccins: accord prochain UE/Royaume-Uni

L'UE et Londres pourraient parvenir à un accord dès samedi sur l'approvisionnement en vaccins anti-Covid, source de vives tensions, après un durcissement du contrôle par l'UE des exportations de doses produites sur son sol, a estimé jeudi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

- Pfizer a commencé à tester son vaccin chez les jeunes enfants

Pfizer a déclaré jeudi avoir commencé les essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de moins de 11 ans, disant espérer qu'il soit disponible pour eux début 2022.

- Californie: tous les plus de 16 ans pourront prétendre à un vaccin en avril

Tous les Californiens âgés de plus de 16 ans pourront demander à se faire vacciner contre le Covid-19 dès le mois d'avril, grâce notamment à une augmentation des approvisionnements, ont annoncé jeudi les autorités de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Actuellement, la vaccination y est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes à risque pour raisons de santé ou professionnelles (soignants, enseignants, pompiers, etc.).

- USA: 200 millions d'injections en 100 jours

Le président américain Joe Biden a fixé l'objectif de 200 millions de doses de vaccin injectées lors de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, soit d'ici la fin du mois d'avril.

- Aide américaine de 15 millions de dollars aux Palestiniens

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une aide de 15 millions de dollars afin d'aider les Palestiniens à faire face à la pandémie de Covid-19, au moment où Israël est critiqué pour ne pas avoir déployé de plus grands efforts en vue de faire parvenir des vaccins dans les territoires occupés.

- AstraZeneca efficace à "76%"

Le vaccin d'AstraZeneca est efficace à 76% contre les cas symptomatiques et 100% pour prévenir les cas graves, a annoncé jeudi le laboratoire suédo-britannique, après une mise à jour de ses données issues d'un essai clinique aux Etats-Unis, au Pérou, et au Chili.

- Covid: Macron juge qu'une relance européenne plus vigoureuse sera nécessaire

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise du Covid-19 afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des Etats-Unis.

- Le Mexique a franchi la barre des 200.000 morts

Le Mexique, troisième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis et le Brésil, a franchi jeudi la barre des 200.000 morts du Covid-19, un peu plus d'un an après le début de l'épidémie dans ce pays, a annoncé un haut responsable mexicain de la santé.

- Plus de 100.000 nouveaux cas en 24 heures au Brésil, une première

Le Brésil a enregistré jeudi pour la première fois plus de 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, alors que la pandémie a déjà fait plus de 300.000 morts, a rapporté le ministère de la Santé.

- L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque

L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque face à la pandémie de Covid-19, ce qui devrait entraîner des restrictions à l'entrée sur son territoire, a indiqué jeudi soir Angela Merkel.

- Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.745.337 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles jeudi.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus de morts avec 546.352 décès, devant le Brésil (303.462), le Mexique (199.627), l'Inde (160.692) et le Royaume-Uni (126.382).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

