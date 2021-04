Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- "Frein d'urgence" au Canada -

Confrontées à une troisième vague, les deux provinces les plus peuplées du Canada, l'Ontario et le Québec, ont durci les restrictions pour ralentir la propagation du virus alors que la vaccination peine à décoller malgré des centaines de millions de doses pré-commandées.

L'Ontario va activer un "frein d'urgence" à compter de samedi pendant au moins quatre semaines. Les écoles resteront ouvertes et les 14 millions d'habitants n'ont pas reçu l'ordre de rester chez eux, mais les commerces jugés non essentiels ne pourront accueillir que 25% de leurs clients habituels.

- Sinovac double sa production de vaccins -

Le laboratoire chinois Sinovac a annoncé vendredi qu'il avait doublé la capacité de production de son vaccin contre le Covid-19, à 2 milliards de doses par an.

Le vaccin, baptisé CoronaVac, est l'un des quatre approuvés par le gouvernement chinois. Lors d'études effectuées au Brésil, son efficacité a été évaluée aux alentours de 50% pour prévenir la contamination et à 80% pour éviter une intervention médicale.

- Madagascar rejoint Covax -

Le ministre de la Santé malgache a annoncé que le pays avait rejoint le mécanisme Covax d'aide aux nations défavorisées, faisant suite à une promesse récente de déployer des vaccins contre le Covid-19, après des mois de résistance du président.

Le Covid Organics, une tisane "miracle" à base d'artemisia aussi produite sous forme de gélules, "va me protéger et protéger ma famille", avait auparavant affirmé Andry Rajoelina.

- Déficit public en forte hausse en Italie -

Le déficit public de l'Italie a grimpé à 9,5% du Produit intérieur brut en 2020, contre 1,6% en 2019, sous l'effet de la pandémie qui a pesé sur l'activité économique et les finances de l'Etat, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

- Retour au stade et au théâtre contrôlé à New York -

Les fans des New York Yankees sont revenus jeudi dans leur stade pour la première fois depuis octobre 2019, au moment du lancement de la saison de baseball aux Etats-Unis. Resté vide en 2020, le Yankee Stadium, une enceinte de 54.000 places qui sert toujours de site de vaccination, est autorisé à opérer à 20% de sa capacité maximale.

Théâtres et salles de concert de la capitale culturelle américaine, fermés depuis le 12 mars 2020 rouvrent aussi leurs portes, avec une capacité limitée à 100 personnes.

- Festivals annulés en France -

L'édition 2021 du Festival international de la bande dessinée à Angoulême (sud-ouest), qui devait se tenir en juin, est annulée en raison de l'épidémie, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Les organisateurs des Eurockéennes de Belfort (est) ont annoncé également l'annulation de l'édition 2021 du festival de rock.

- Plus de 2,8 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2.829.089 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 553.120 morts, devant le Brésil (325.284), le Mexique (203.664), l'Inde (163.396) et le Royaume-Uni (126.764).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 250 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie, le Monténégro, la Bosnie et la Belgique.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.